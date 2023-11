Christian Engelhart e a Porsche seguem caminhos diferentes

Christian Engelhart e a Porsche estão a seguir caminhos separados. Engelhart foi um piloto oficial contratado pela Porsche nos últimos quatro anos. Com uma licença da marca, também disputou o final da época do DTM deste ano num Lamborghini da Grasser Racing Team. Em maio, venceu a segunda ronda da abertura da época do DTM em Oschersleben com o Porsche da Toksport WRT, mas a colaboração entre o piloto de 36 anos e a equipa de Quieddelbach terminou no verão.

O maior sucesso da colaboração entre a Porsche e Engelhart foi a conquista do título do ADAC GT Masters em 2020, juntamente com Michael Ammermüller no carro da SSR Performance. "Ganhámos o título do ADAC GT Masters com o lendário 911 na era mais forte deste campeonato", disse Engelhart nas redes sociais. Em 2022, também terminou em segundo lugar no ADAC GT Masters com o carro da equipa Joos Sportwagentechnik.

Nos últimos quatro anos, Engelhart também competiu com a Dinamic Motorsport e, mais tarde, com a Dinamic GT no GT World Challenge Europe de alto calibre e também obteve várias vitórias em corridas na série de corridas SRO.

Christian Engelhart conclui: "Agora que estou a continuar o meu percurso nas corridas, gostaria de agradecer à Porsche - e a todas as pessoas da Porsche Motorsport que acreditaram em mim e me apoiaram: Terão sempre um lugar no meu coração".

O futuro programa de Christian Engelhart será anunciado numa data posterior.