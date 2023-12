Le DTM eSports Championship 2024 démarre avec une course VIP

Le DTM eSports Championship 2024 est lancé avec une course VIP sur l'Essen Motor Show. Les pilotes DTM Sandro Holzem et Sidney Hoffmann seront notamment au départ.

En 2024, le DTM mettra à nouveau les gaz virtuellement avec le DTM eSports Championship 2024. Avant que le championnat de simracing ne prenne le départ en janvier 2024, une course VIP à l'Essen Motorsport Show le 2 décembre donnera un avant-goût de la série virtuelle. Sur le stand de l'ADAC dans le hall 3, un peloton de 12 pilotes de course du DTM et de l'ADAC GT4 Germany, des influenceurs et des pilotes de la communauté RaceRoom s'affronteront alors à partir de 14h30. La course sera également visible en livestream sur youtube.com/DTM. Les visiteurs de l'Essen Motorshow pourront eux-mêmes essayer gratuitement les simulateurs avec la DTM Experience de RaceRoom pendant toute la durée du salon.

Le peloton de la course VIP du samedi comprendra entre autres le présentateur et influenceur Sidney Hoffmann, le pilote DTM Sandro Holzem, le vice-champion ADAC GT4 Germany Dennis Bulatov, le pilote ADAC GT4 Germany Nico Hantke, la pilote de course Patricija Stalidzane et le drifter Steve "Baggsy" Biagioni. Trois pilotes de la communauté RaceRoom se sont préalablement qualifiés pour la course dans le cadre d'un concours en ligne.

La course VIP servira de coup d'envoi pour le championnat DTM eSports 2024, pour lequel les simraceurs pourront se qualifier à partir de janvier, puis de début mars à fin avril, le champion DTM eSports 2024 sera désigné lors de six courses de championnat au total.

Les billets pour l'Essen Motor Show sont uniquement disponibles en ligne. Le billet d'une journée pour les adultes coûte 20 euros, les billets à tarif réduit sont disponibles au prix de 17 euros. Les membres de l'ADAC bénéficient d'une réduction de 3 euros sur le ticket journalier en prévente. Toutes les informations sur cette offre sont disponibles sur : adac.de/mitgliedschaft/vorteilswelt/details/essen-motor-show/3506.

