Il Campionato eSports DTM 2024 inizia con le gare VIP

Il DTM tornerà a pieno regime virtuale nel 2024 con il DTM eSports Championship 2024. Prima che il campionato di simulazione di gara prenda il via nel gennaio 2024, una gara VIP al Motorsport Show di Essen il 2 dicembre fornirà un assaggio della serie virtuale. Presso lo stand ADAC nel padiglione 3, a partire dalle 14.30, si sfideranno 12 piloti del DTM e dell'ADAC GT4 Germany, influencer e piloti della community RaceRoom. La gara potrà essere vista anche in livestream su youtube.com/DTM. I visitatori del Motorshow di Essen possono provare gratuitamente i simulatori con la DTM Experience di RaceRoom per tutta la durata della fiera.

La gara VIP di sabato comprende il presentatore e influencer Sidney Hoffmann, il pilota DTM Sandro Holzem, il vicecampione ADAC GT4 Germany Dennis Bulatov, il pilota ADAC GT4 Germany Nico Hantke, la pilota Patricija Stalidzane e il drifter Steve "Baggsy" Biagioni. Tre piloti della community di RaceRoom si sono qualificati per la gara in un concorso online.

La gara VIP servirà a dare il via al DTM eSports Championship 2024, per il quale i piloti di simulazione potranno qualificarsi a partire da gennaio, mentre il DTM eSports Champion 2024 sarà poi determinato in un totale di sei gare di campionato dall'inizio di marzo alla fine di aprile.

I biglietti per il Motor Show di Essen sono disponibili solo online. Il biglietto giornaliero per gli adulti costa 20 euro, mentre i biglietti ridotti sono disponibili a 17 euro. I soci ADAC ricevono uno sconto di 3 euro sul biglietto giornaliero in prevendita; tutte le informazioni sull'offerta sono disponibili su: adac.de/mitgliedschaft/vorteilswelt/details/essen-motor-show/3506.

