DTM eSports Championship 2024 começa com corridas VIP

O Campeonato DTM eSports 2024 será lançado com uma corrida VIP no Salão Automóvel de Essen. Os pilotos do DTM Sandro Holzem e Sidney Hoffmann estão entre os concorrentes.

O DTM estará de volta a todo o vapor virtualmente em 2024 com o DTM eSports Championship 2024. Antes de o campeonato de corridas simuladas arrancar em janeiro de 2024, uma corrida VIP no Essen Motorsport Show, a 2 de dezembro, proporcionará uma amostra da série virtual. Um grupo de 12 pilotos de corrida do DTM e do ADAC GT4 Alemanha, influenciadores e pilotos da comunidade RaceRoom competirão no stand da ADAC no Pavilhão 3 a partir das 14h30m. A corrida também pode ser vista em direto em youtube.com/DTM. Os visitantes do Essen Motorshow podem experimentar os simuladores com o RaceRoom's DTM Experience gratuitamente durante toda a feira.

O campo para a corrida VIP de sábado inclui o apresentador e influenciador Sidney Hoffmann, o piloto do DTM Sandro Holzem, o vice-campeão do ADAC GT4 Alemanha Dennis Bulatov, o piloto do ADAC GT4 Alemanha Nico Hantke, a piloto Patricija Stalidzane e o piloto Steve "Baggsy" Biagioni. Três pilotos da comunidade RaceRoom qualificaram-se para a corrida numa competição online prévia.

A corrida VIP servirá de arranque para o DTM eSports Championship 2024, para o qual os pilotos de simuladores se podem qualificar a partir de janeiro, e o DTM eSports Champion 2024 será depois determinado num total de seis corridas do campeonato, do início de março ao final de abril.

Os bilhetes para o Salão Automóvel de Essen só estão disponíveis online. O bilhete diário para adultos custa 20 euros, os bilhetes reduzidos estão disponíveis por 17 euros. Os membros da ADAC beneficiam de um desconto de 3 euros no bilhete diário antecipado. Todas as informações sobre esta oferta podem ser consultadas em: adac.de/mitgliedschaft/vorteilswelt/details/essen-motor-show/3506.

Pode saber mais sobre os destaques do DTM no Salão Automóvel de Essen aqui.