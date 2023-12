Thomas Preining & Manthey EMA: Apontar para a defesa do título

Thomas Preining e Manthey EMA continuarão a competir juntos no DTM em 2024. O objetivo é defender o título. A Manthey EMA anunciará em breve o alinhamento completo do DTM.

Thomas Preining vai continuar a competir no DTM com a Manthey EMA em 2024. Durante a Noite dos Campeões da Porsche, no sábado à noite, foi anunciado que a equipa de sucesso deste ano continuará a trabalhar em conjunto na próxima época.

Este ano, o austríaco foi coroado vencedor do título no final da época em Hockenheim. Juntamente com o seu companheiro de equipa Dennis Olsen, assegurou também que a Manthey EMA ganhasse a classificação por equipas no DTM. Preining também desempenhou um papel importante na vitória da Porsche no campeonato de construtores.

O alinhamento completo da Manthey EMA para a época de 2024 do DTM será anunciado em breve.

