BMW fait ses adieux à Walkenhorst Motorsport

Une ère prend fin après dix ans de collaboration - Walkenhorst Motorsport ne misera plus sur les voitures GT3 de BMW à partir de 2024. La coopération entre l'équipe de Melle, en Basse-Saxe, et le constructeur automobile de Munich ne se poursuivra que dans la catégorie GT4. Dans le cadre du BMW M Sports Trophy, BMW a fait ses adieux à l'écurie de Henry Walkenhorst, Jörg Breuer et Niclas Königbauer.

Franciscus van Meel, directeur général de BMW M Group : "En même temps, je souhaite le meilleur à l'équipe Walkenhorst Motorsport, qui relèvera un nouveau défi en 2024 dans le segment GT3 ! Nous garderons toujours un excellent souvenir de nos victoires communes - notamment le triomphe aux 24 heures de Spa-Francorchamps - et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler ensemble dans le segment GT4".

Entre 2013 et 2023, Walkenhorst Motorsport a concouru avec des voitures GT3 de BMW M Motorsport. En 2018, l'équipe a fêté le plus grand succès de son histoire en remportant les 24 heures de Spa-Francorchamps avec la BMW M6 GT3. Walkenhorst Motorsport a également brillamment défendu les couleurs de BMW M Motorsport en DTM et dans d'autres séries de courses GT de haut niveau. En 2023, l'équipe a remporté cinq courses de la saison de la série d'endurance du Nürburgring au volant de la BMW M4 GT3 et s'est assuré le titre du trophée NLS Speed. À cela s'est ajouté le titre GT de l'Asian Le Mans Series. Walkenhorst Motorsport s'est classé quatrième au classement par équipe du BMW M Sports Trophy.

En DTM, l'écurie a remporté trois victoires en course avec Marco Wittmann.

À l'avenir, l'écurie misera sur Aston Martin dans le domaine des GT3 ! L'équipe prévoit d'engager trois voitures sur le Nürburgring Nordschleife et le GT World Challenge Europe. De plus, un programme dans l'ADAC GT Masters est en cours d'évaluation. L'équipe nord-allemande bénéficie d'un important soutien de la part du constructeur britannique.

Pour en savoir plus sur la coopération entre Walkenhorst Motorsport et Aston Martin, cliquez ici.