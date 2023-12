A BMW despede-se da Walkenhorst Motorsport

A Walkenhorst Motorsport competiu para a BMW no DTM em 2021 e 2022, e a equipa de Melle contou com carros de Munique durante um total de dez anos. A BMW está agora a despedir-se da equipa de corridas sediada na Baixa Saxónia.

Uma era termina após dez anos de colaboração - a Walkenhorst Motorsport deixará de contar com os carros GT3 da BMW a partir de 2024. A cooperação entre a equipa de Melle, na Baixa Saxónia, e o fabricante de veículos de Munique apenas continuará na classe GT4. A BMW despediu-se da equipa de corrida de Henry Walkenhorst, Jörg Breuer e Niclas Königbauer no âmbito do BMW M Sports Trophy.

Franciscus van Meel, Diretor Geral do BMW M Group: "Ao mesmo tempo, desejo tudo de bom à equipa Walkenhorst Motorsport, que irá enfrentar um novo desafio no segmento GT3 em 2024! Teremos sempre boas recordações das nossas vitórias conjuntas - especialmente o triunfo nas 24 Horas de Spa-Francorchamps - e estamos ansiosos por continuar a trabalhar em conjunto no segmento GT4."

A Walkenhorst Motorsport competiu com carros GT3 da BMW M Motorsport entre 2013 e 2023. Em 2018, a equipa celebrou o maior sucesso da sua história com o BMW M6 GT3 em Spa-Francorchamps com uma vitória nas 24 horas. A Walkenhorst Motorsport também representou as cores da BMW M Motorsport de forma excelente no DTM e noutras séries de corridas de GT de primeira classe. Em 2023, a equipa venceu cinco corridas da temporada da Nürburgring Endurance Series com o BMW M4 GT3 e garantiu a vitória do título no NLS Speed Trophy. A equipa também ganhou o título de GT na Asian Le Mans Series. A Walkenhorst Motorsport terminou em quarto lugar na classificação por equipas do BMW M Sports Trophy.

No DTM, a equipa de corrida conseguiu conquistar um total de três vitórias de corrida com Marco Wittmann.

No futuro, a equipa de corrida irá contar com a Aston Martin no sector GT3! A equipa planeia colocar três carros em Nürburgring Nordschleife e no GT World Challenge Europe. Está também a ser avaliado um programa no ADAC GT Masters. A equipa do Norte da Alemanha receberá um amplo apoio de fábrica do fabricante britânico.

Saiba mais sobre a cooperação entre a Walkenhorst Motorsport e a Aston Martin aqui.