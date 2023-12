KÜS et Team75 Bernhard mettent fin à leur collaboration

Depuis 2013, KÜS et le Team75 Bernhard entretenaient une collaboration fructueuse, mais celle-ci prend fin. L'écurie Porsche de Timo Bernhard a annoncé dès le mois de novembre qu'elle se retirait du DTM.

Le partenariat de longue date entre KÜS, Timo Bernhard et le Team75 Bernhard touche à sa fin. Depuis 2013, KÜS a soutenu l'équipe dans ses succès et ses développements. Depuis ses débuts en Porsche Cup jusqu'à son passage en DTM en 2022, ce fut une période riche en moments forts et en succès communs.

Timo Bernhard, double vainqueur du classement général du Mans et triple vainqueur du classement général des 24 heures du Nürburgring, a impressionné toutes ces années non seulement sur la piste, mais aussi en tant que chef d'équipe et ambassadeur de la marque KÜS.

"Grâce à ses performances exceptionnelles alliées à sa modestie, son attachement au terroir et son sens de la famille, Timo Bernhard et le Team75 Bernhard étaient les ambassadeurs idéaux de KÜS. Nous le remercions chaleureusement, ainsi que sa famille et toute l'équipe, pour ces nombreuses années passionnantes passées ensemble en toute amitié. Même si nous mettons fin au sponsoring en 2023, nous souhaitons à tous les participants le meilleur pour l'avenir, à tous points de vue", explique Peter Schuler, directeur général de KÜS.

En novembre déjà, l'écurie Porsche a annoncé que l'équipe ne participerait plus au DTM. À l'avenir, l'équipe se concentrera sur le sport client et les coupes de marque Porsche.