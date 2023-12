KÜS e il Team75 Bernhard terminano la collaborazione

La lunga collaborazione tra KÜS, Timo Bernhard e il Team75 Bernhard volge al termine. KÜS ha sostenuto il team nei suoi successi e sviluppi dal 2013. Dagli inizi nella Porsche Cup fino al passaggio al DTM nel 2022, è stato un periodo ricco di momenti salienti e di successi comuni.

Timo Bernhard, due volte vincitore assoluto di Le Mans e tre volte vincitore assoluto della 24h del Nürburgring, ha impressionato in tutti questi anni non solo in pista, ma anche come team principal e ambasciatore del marchio KÜS.

"Timo Bernhard e il Team75 Bernhard sono stati gli ambasciatori ideali per KÜS, con i suoi risultati eccezionali, la sua modestia, il suo atteggiamento con i piedi per terra, l'amore per la casa e il senso della famiglia. Desideriamo ringraziare lui, la sua famiglia e l'intero team per i molti anni entusiasmanti di collaborazione amichevole. Anche se la sponsorizzazione terminerà nel 2023, auguriamo a tutte le persone coinvolte il meglio per il futuro, sotto ogni punto di vista", spiega Peter Schuler, amministratore delegato di KÜS.

La squadra corse Porsche ha annunciato a novembre che non avrebbe più partecipato al DTM. In futuro, il team si concentrerà sullo sport per i clienti e sulle coppe monomarca Porsche.