L'avenir est encore ouvert : Dennis Olsen quitte Porsche

Nouveau départ chez Porsche. Après Christian Engelhart, qui a déjà annoncé qu'il quittait la marque, Dennis Olsen quitte également les Zuffenhausen.

Le Norvégien a pris le départ cette année pour Manthey EMA et a aidé l'équipe à remporter le classement par équipe. De plus, son engagement a permis à Porsche de remporter le classement des constructeurs. Son meilleur résultat a été une deuxième place lors de la finale à Hockenheim.

En 2022, il avait déjà pris le départ du DTM en pilotant une Porsche 911 GT3 R de la génération 991.2 pour SSR Performance. Il a remporté sa seule victoire en DTM jusqu'à présent sur le circuit des huit Ardennes de Spa-Francorchamps.

L'ancien junior Porsche Olsen a été sacré champion de la Porsche Carrera Cup Deutschland en 2017 et a ensuite été promu Porsche Young Professional, un niveau de pilote d'usine de Porsche. Malgré son titre en Intercontinental GT Challenge, le championnat du monde GT3 non officiel, en 2019, il a ensuite été rétrogradé au rang de pilote sous contrat Porsche, mais a tout de même participé à de nombreuses courses dans le monde entier au volant de la 911.

On ne sait pas encore comment Dennis Olsen, 27 ans, poursuivra sa carrière.

Les deux pilotes de DTM Olsen et Engelhart ne sont pas les seuls à quitter Porsche. Pendant la Night of the Champions, la marque a également annoncé que Matteo Cairoli ne piloterait plus pour Porsche après son engagement dans l'Asian Le Mans Series. L'Italien est associé à un engagement LMDh avec Lamborghini dans l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.