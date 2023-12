Futuro ancora aperto: Dennis Olsen lascia Porsche



di Jonas Plümer - Traduzione automatica da Tedesco

DTM

Nel 2023, il norvegese Dennis Olsen ha gareggiato per Manthey EMA come pilota a contratto Porsche nel DTM. Tuttavia, in futuro le strade dello scandinavo e del marchio di Zuffenhausen si separeranno.

