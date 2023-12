O futuro continua em aberto: Dennis Olsen deixa a Porsche

Em 2023, o norueguês Dennis Olsen competiu pela Manthey EMA como piloto contratado da Porsche no DTM. No entanto, o escandinavo e a marca de Zuffenhausen seguirão caminhos diferentes no futuro.

Mais uma saída na Porsche. Depois de Christian Engelhart já ter anunciado que vai deixar a marca, Dennis Olsen também está a deixar Zuffenhausen.

O norueguês correu pela Manthey EMA este ano e ajudou a equipa a vencer a classificação por equipas. Também ajudou a Porsche a ganhar o campeonato de construtores. O seu melhor resultado foi um segundo lugar na final em Hockenheim.

Já competiu no DTM em 2022, quando conduziu um Porsche 911 GT3 R da geração 991.2 para a SSR Performance. Ele conquistou sua única vitória no DTM até o momento na montanha-russa das Ardenas em Spa-Francorchamps.

O antigo Porsche Junior Olsen sagrou-se campeão na Porsche Carrera Cup Alemanha em 2017 e foi depois promovido a Porsche Young Professional, um nível de piloto da Porsche. Apesar de ter conquistado o título no Intercontinental GT Challenge, o Campeonato do Mundo de GT3 não oficial, em 2019, foi então despromovido a piloto contratado da Porsche, mas ainda disputou muitas corridas em todo o mundo ao volante do 911.

Ainda não é claro como Dennis Olsen, de 27 anos, irá prosseguir a sua carreira.

Os dois pilotos do DTM, Olsen e Engelhart, não são as únicas saídas da Porsche. Durante a Noite dos Campeões, a marca também anunciou que Matteo Cairoli deixará de pilotar para a Porsche após o seu envolvimento na Asian Le Mans Series. O italiano tem sido associado a um compromisso LMDh com a Lamborghini no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.