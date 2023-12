Preining Automobile Sportsman do Ano na Áustria

O campeão do DTM, Thomas Preining, foi eleito o Piloto de Desporto Automóvel do Ano 2023 na Áustria. O piloto da Porsche Works foi o primeiro piloto da República Alpina a conquistar o título do DTM.

O campeão do DTM, Thomas Preining, é o piloto austríaco do ano no desporto automóvel. O piloto da Porsche foi homenageado no seu país natal pela Federação Austríaca de Desportos Motorizados (AMF). Cerca de cinco semanas depois de ter conquistado o título com a Manthey-EMA em Hockenheimring, o piloto de 25 anos ficou encantado por receber a sua próxima distinção.

Nascido em Linz, ele foi o primeiro austríaco a garantir a coroa do DTM com o Porsche 911 GT3 R. Com três vitórias esta época, duas das quais na final em Hockenheim, Preining lançou as bases para a sua estreia no DTM. A Federação Austríaca de Desportos Motorizados honrou agora o seu forte desempenho na série de corridas mundialmente popular. "Estou entusiasmado com os êxitos extraordinários dos pilotos austríacos no desporto automóvel a nível internacional. Estamos a honrar estes feitos excepcionais com estes prémios", afirmou Harald Hertz, Presidente da Federação Austríaca de Automobilismo.

Preining iniciará a sua missão de defesa do título com a Manthey-EMA no próximo ano, tal como já foi comunicado pela equipa e pela Porsche.

Os fãs do DTM podem ver de perto o carro de Preining, o popular "Grello", no Salão Automóvel de Essen até 10 de dezembro. Para além do carro vencedor do campeonato, três outros carros do DTM estarão em exposição no stand da ADAC no pavilhão 3 da Messe Essen.