Christian Engelhart devient pilote d'usine Lamborghini

Christian Engelhart revient chez Lamborghini et redevient pilote d'usine de la marque italienne. Entre 2016 et 2019, le Bavarois avait déjà participé avec succès à des courses avec des voitures Lamborghini et était pilote d'usine officiel de la marque jusqu'à fin 2018.

À partir de 2020, Engelhart a d'abord rejoint Porsche en tant que pilote contractuel et a également pu fêter de nombreux succès avec la marque de Zuffenhausen. En 2020, il a ainsi remporté le titre de l'ADAC GT Masters avec Michael Ammermüller pour SSR Performance.

Mais les chemins d'Engelhart et de Porsche se séparent à la fin de l'année.

Le routinier du GT3 a alors annoncé son retour chez Lamborghini, où il sera pilote d'usine.

"Rejoindre Lamborghini, c'est comme rentrer à la maison et c'est un moment très émouvant dans ma carrière. Je n'ai jamais cessé d'aimer cette marque emblématique et je me sens honoré et privilégié de piloter pour la Lamborghini Squadra Corse. Ensemble, nous avons déjà une histoire à succès et je ferai de mon mieux pour construire sur cette base dans les plus hauts championnats GT. Il y a de nombreuses perspectives passionnantes pour l'avenir et je suis plus que prêt à franchir la prochaine étape de notre voyage commun", a déclaré Engelhart, qui fêtera bientôt son 37e anniversaire.

Il avait déjà pris le départ pour la marque italienne lors de la finale de la saison DTM, au volant d'une Hurácan GT3 EVO2 de l'équipe Grasser Racing. Lors de la première course à Hockenheim, il s'est classé à une solide troisième place avant d'être brutalement poussé dans la barrière par un adversaire lors de la deuxième course.