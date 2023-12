Christian Engelhart diventa pilota ufficiale Lamborghini

Christian Engelhart torna in Lamborghini e sarà nuovamente un pilota ufficiale del marchio italiano. Il bavarese ha già gareggiato con successo su vetture Lamborghini tra il 2016 e il 2019 ed è stato pilota ufficiale del marchio fino alla fine del 2018.

Dal 2020, Engelhart si è unito inizialmente a Porsche come pilota a contratto e ha potuto festeggiare molti successi con il marchio di Zuffenhausen. Nel 2020 ha vinto il titolo ADAC GT Masters insieme a Michael Ammermüller per SSR Performance.

Tuttavia, Engelhart e Porsche si sono separati alla fine dell'anno.

Il debuttante in GT3 ha ora annunciato il suo ritorno in Lamborghini, dove gareggerà come pilota ufficiale.

"Venire in Lamborghini è come tornare a casa ed è un momento molto emozionante della mia carriera. Non ho mai smesso di amare questo marchio iconico e mi sento onorato e privilegiato di guidare per Lamborghini Squadra Corse. Insieme possiamo già vantare una storia di successo e farò del mio meglio per continuare a farlo nei massimi campionati GT. Ci sono molte prospettive entusiasmanti per il futuro e sono più che pronto a fare il prossimo passo nel nostro viaggio insieme", ha dichiarato Engelhart, che presto festeggerà il suo 37° compleanno.

Ha già gareggiato per il marchio italiano nel finale di stagione del DTM, alla guida di una Hurácan GT3 EVO2 del Grasser Racing Team. Ha conquistato un ottimo terzo posto nella prima gara a Hockenheim, prima di essere spinto contro le barriere da un avversario nella seconda gara.