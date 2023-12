Confermato: Mattia Drudi lascerà Audi a fine anno

Mattia Drudi ha annunciato che, dopo cinque stagioni come pilota ufficiale Audi, il prossimo anno correrà per un altro marchio. Questo significa che, dopo Christopher Mies, un altro pilota ufficiale di lunga data lascerà il marchio dei quattro anelli e non utilizzerà la sua esperienza per gareggiare in futuro con i team clienti Audi.

L'italiano è stato recentemente collegato a un trasferimento alla Aston Martin.

Drudi, che quest'anno ha partecipato per la prima volta al DTM, ha vinto il titolo della GT World Challenge Europe Sprint Cup in questa stagione con Riccardo Feller. Nel 2021 ha vinto anche il titolo italiano GT Endurance.

"Ho sempre portato i quattro anelli con orgoglio e avranno sempre un posto speciale nel mio cuore", ha concluso Drudi sui social media.

Drudi ha avuto il suo primo contatto con Audi nel 2018, quando la Casa di Ingolstadt ha invitato il pilota italiano alla sessione junior del progetto DTM. Drudi ha fatto un'impressione duratura ed è stato inserito nella squadra dei piloti GT3 works.

Mattia Drudi annuncerà a breve il suo nuovo datore di lavoro.