Confirmado: Mattia Drudi deixará a Audi no final do ano



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

DTM

O piloto do DTM deste ano e campeão da Taça Sprint do GT World Challenge Europe, Mattia Drudi, vai deixar a Audi. O seu novo empregador ainda está em aberto. No entanto, existem rumores de uma mudança para a Aston Martin.

