DTM 2024 : SSR Performance cite deux Lamborghini

SSR Performance souhaite poursuivre son engagement dans le DTM. Après une première réussie avec Lamborghini, l'écurie munichoise s'est inscrite au DTM 2024 avec des bolides GT3 du constructeur italien de supercars. La saison prochaine, SSR Performance se battra pour les titres et les coupes avec deux Lamborghini Huracán GT3 EVO2 et un équipage exclusivement professionnel.

"L'ADAC a fait un travail convaincant au cours de la première année de DTM sous la nouvelle direction. Pour nous, le DTM est l'une des séries de courses les plus performantes au monde. Il était donc logique pour nous de poursuivre notre engagement réussi pour la saison 2024. Nous attendons avec impatience la deuxième année de notre solide partenariat avec Lamborghini Squadra Corse", déclare le propriétaire de l'équipe Stefan Schlund.

La collection de coupes dans l'atelier haute performance du quartier de Freimann à Munich a considérablement augmenté en 2023. En DTM 2023, SSR Performance a fêté non seulement la vice-championne avec le pilote officiel italien de Lamborghini Mirko Bortolotti, mais aussi quatre victoires en course. De plus, son coéquipier Franck Perera a remporté la première course à Oschersleben, devenant ainsi le premier pilote Lamborghini victorieux de l'histoire du DTM. L'écurie Lamborghini s'est ainsi présentée comme l'équipe la plus victorieuse. SSR Performance souhaite poursuivre sur cette lancée l'année prochaine et prépare l'engagement de deux Lamborghini Huracán GT3 EVO2 pour le DTM 2024.

En 2023, l'équipe a encore engagé une troisième voiture pour le pilote italien payant Alessio Deledda qui, comme en 2022 dans l'équipe Grasser Racing, s'est montré dépassé par l'environnement et n'a pas pu marquer de points en tant que seul pilote titulaire.

"Depuis des semaines, nous travaillons d'arrache-pied sur notre saison 2024 et nous sommes très fiers d'avoir réuni tout notre personnel pour le DTM à un stade aussi précoce. Nous avons renforcé notre équipe déjà bien établie dans le domaine de l'ingénierie et nous accueillons de nouveaux membres de l'équipe. Nous ne voulons rien laisser au hasard pour la saison 2024. Si cela ne tenait qu'à moi, la nouvelle saison de DTM pourrait commencer maintenant", explique le chef d'équipe Mario Schuhbauer.

Le coup d'envoi de la saison DTM aura lieu du 26 au 28 avril dans le Motorsport Arena d'Oschersleben. Au total, la série de courses très populaire dans le monde entier effectuera huit arrêts en tournée sur des circuits attrayants et exigeants en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche.