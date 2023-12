DTM 2024: SSR Performance nomina due Lamborghini

SSR Performance vuole continuare a partecipare al DTM. Dopo il successo della prima edizione con Lamborghini, la squadra corse con sede a Monaco di Baviera ha firmato per il DTM 2024 con le auto GT3 del costruttore italiano di supersportive. Nella prossima stagione, SSR Performance competerà per titoli e trofei con due Lamborghini Huracán GT3 EVO2 e un equipaggio di professionisti.

"L'ADAC ha fatto un lavoro impressionante nel suo primo anno di DTM sotto la nuova gestione. Per noi il DTM è una delle serie di corse più potenti al mondo. Era quindi logico per noi continuare a partecipare con successo alla stagione 2024. Non vediamo l'ora di iniziare il secondo anno della nostra solida collaborazione con Lamborghini Squadra Corse", ha dichiarato il proprietario del team Stefan Schlund.

La collezione di trofei nell'officina ad alte prestazioni nel quartiere Freimann di Monaco è cresciuta notevolmente nel 2023. SSR Performance ha festeggiato quattro vittorie di gara nel DTM 2023, oltre al secondo posto con il pilota italiano di Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti. Anche il suo compagno di squadra Franck Perera ha vinto la prima gara della stagione a Oschersleben, diventando il primo pilota Lamborghini a vincere nella storia del DTM. Questo ha reso la squadra corse Lamborghini il team più vittorioso. SSR Performance vuole continuare a costruire su questi successi nel prossimo anno e si sta preparando a iscrivere due Lamborghini Huracán GT3 EVO2 al DTM 2024.

Nel 2023, il team ha schierato una terza vettura per il pilota italiano Alessio Deledda, che - come nel 2022 nel Grasser Racing Team - ha dimostrato di essere sopraffatto dall'ambiente ed è stato l'unico pilota regolare a non ottenere punti.

"Abbiamo lavorato a pieno ritmo per settimane sulla nostra stagione 2024 e siamo molto orgogliosi di avere tutto il nostro personale per il DTM insieme in una fase così precoce. Abbiamo rafforzato il nostro equipaggio già ben organizzato nell'area dell'ingegneria e abbiamo dato il benvenuto a nuovi membri del team. Non vogliamo lasciare nulla al caso per la stagione 2024. Se volessi, la nuova stagione del DTM potrebbe iniziare ora", spiega il Team Principal Mario Schuhbauer.

La stagione inaugurale del DTM si svolgerà alla Motorsport Arena di Oschersleben dal 26 al 28 aprile. La serie di corse, famosa in tutto il mondo, prevede un totale di otto tappe su piste attraenti e impegnative in Germania, Paesi Bassi e Austria.