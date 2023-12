DTM 2024: SSR Performance nomeia dois Lamborghinis

A SSR Performance quer continuar a sua participação no DTM. Após a estreia bem sucedida com a Lamborghini, a equipa de corridas sediada em Munique inscreveu-se no DTM de 2024 com carros GT3 do fabricante italiano de superdesportivos. Na próxima época, a SSR Performance irá competir por títulos e troféus com dois Lamborghini Huracán GT3 EVO2 e uma equipa totalmente profissional.

"A ADAC fez um trabalho impressionante no seu primeiro ano de DTM sob a nova direção. Para nós, o DTM é uma das mais poderosas séries de corridas do mundo. Por isso, era lógico para nós continuarmos a nossa participação bem sucedida na época de 2024. Estamos ansiosos pelo segundo ano da nossa forte parceria com a Lamborghini Squadra Corse", afirma o proprietário da equipa, Stefan Schlund.

A coleção de troféus na oficina de alto desempenho no distrito de Freimann, em Munique, cresceu consideravelmente em 2023. A SSR Performance celebrou quatro vitórias em corridas no DTM de 2023, para além de ter terminado em segundo lugar com o piloto italiano da Lamborghini Mirko Bortolotti. O seu companheiro de equipa Franck Perera também venceu a corrida de abertura da época em Oschersleben, tornando-se o primeiro piloto da Lamborghini a vencer na história do DTM. Isto fez com que a equipa de corrida Lamborghini fosse a equipa mais vitoriosa. A SSR Performance gostaria de continuar a desenvolver estes sucessos no próximo ano e está a preparar-se para inscrever dois Lamborghini Huracán GT3 EVO2 no DTM de 2024.

Em 2023, a equipa colocou em campo um terceiro carro para o piloto italiano Alessio Deledda, que - tal como em 2022 na Grasser Racing Team - provou estar sobrecarregado pelo ambiente e foi o único piloto regular a não marcar pontos.

"Há semanas que trabalhamos afincadamente na nossa época de 2024 e estamos muito orgulhosos por termos todo o nosso pessoal para o DTM reunido numa fase tão precoce. Reforçámos a nossa já bem organizada equipa na área da engenharia e damos as boas-vindas aos novos membros da equipa. Não queremos deixar nada ao acaso para a época de 2024. Se eu quisesse, a nova época do DTM poderia começar agora", explica o Diretor da Equipa, Mario Schuhbauer.

A abertura da época do DTM terá lugar no Motorsport Arena Oschersleben, de 26 a 28 de abril. A série de corridas mundialmente popular tem um total de oito paragens em pistas de corrida atraentes e desafiantes na Alemanha, Países Baixos e Áustria.