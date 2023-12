Christian Engelhart avec l'équipe Grasser Racing en DTM

La success story continue. GRT sera encore au départ du DTM en 2024, et ce avec de brillantes perspectives. Pour sa troisième saison dans le prestigieux championnat, l'équipe de St. Margarethen en Styrie, soutenue par Lamborghini Squadra Corse, a posé les jalons très tôt. Après la collaboration fructueuse de l'année dernière, GGMT Revolution sera à nouveau à bord de Grasser Racing en 2024. Le volant de la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 dorée portant le numéro 63 sera confié à Christian Engelhart, qui fera partie l'année prochaine, pour la deuxième fois de sa carrière, de la formation officielle des pilotes d'usine de Lamborghini. L'annonce du pilote pour le deuxième cockpit sera faite ultérieurement.

Pour en savoir plus sur le retour d'Engelhart chez Lamborghini, cliquez ici.

L'engagement dans la saison 2024 du DTM est pour GRT la suite d'une collaboration qui a porté des fruits prometteurs en très peu de temps. Avec l'entreprise internationale de négoce d'or GGMT Revolution, l'écurie du chef d'équipe Gottfried Grasser a trouvé en septembre dernier un nouveau partenaire solide, juste à temps pour le match à domicile sur le Red Bull Ring. Lors de la finale sur le circuit d'Hockenheim, Christian Engelhart a conclu la coopération en tant que pilote. Pour son retour chez GRT, le pilote de 36 ans est parti de rien et a réalisé une performance impressionnante en montant sur la troisième marche du podium lors de la course du samedi.

Grâce à cet avant-goût, les plans se sont rapidement concrétisés pour que le potentiel de cette combinaison se déploie pleinement en DTM en 2024. Après la lutte pour le titre avec le pilote d'usine Lamborghini Mirko Bortolotti lors de la première saison en 2022 et la victoire sensationnelle du junior Lamborghini Maximilian Paul au Nürburgring en 2023, GRT et Christian Engelhart forment un autre duo prometteur pour la troisième année de l'équipe en DTM. Le Bavarois a déjà été actif dans le sport GT3 entre 2016 et 2019 en tant que pilote d'usine Lamborghini et a atteint des étapes remarquables avec GRT.

Au volant de la Lamborghini Huracán GT3 de l'équipe autrichienne, il a fêté un total de 14 victoires, dont le succès aux très prestigieuses 24 Heures de Daytona en 2019. Deux ans plus tôt, il faisait partie de l'équipe GRT qui a remporté la victoire finale dans les Blancpain GT Series, composées de la Sprint Cup et de l'Endurance Cup (aujourd'hui Fanatec GT World Challenge Europe). Après son départ de Lamborghini, Christian Engelhart a pris le volant de Porsche avec succès entre 2020 et 2023. Lors de ses débuts en DTM en 2023 à Oschersleben, il a tout de suite remporté la victoire. Avec son récent podium pour GRT, il s'est recommandé pour un retour dans l'équipe Lamborghini et fait à nouveau partie en 2024 des meilleurs éléments dans les rangs du constructeur italien de voitures de sport.

En 2024, le DTM comprendra huit week-ends de course et sera organisé pour la deuxième fois de son histoire par l'ADAC, qui a repris la saison dernière le patronage de cette série de courses légendaire. Le calendrier comprend six étapes en Allemagne, une aux Pays-Bas et une en Autriche. Les courses d'Oschersleben, du 26 au 28 avril, marqueront le début de la saison. En juillet, c'est sur le traditionnel Norisring, au cœur de Nuremberg, que se déroulera le point culminant de la saison. Le dernier week-end de septembre, GRT jouera à domicile sur le Red Bull Ring, avant la finale qui se déroulera comme d'habitude à Hockenheim.

Christian Engelhart : "Lors de mon retour chez GRT pour la finale du DTM à Hockenheim, j'ai tout de suite eu un bon feeling, qui s'est confirmé avec notre podium. L'année prochaine, je participerai à la saison complète de DTM en tant que pilote d'usine de Lamborghini Squadra Corse avec GRT, c'est très émouvant et cela me remplit d'une grande fierté. Je tiens à remercier Gottfried, Lamborghini et tous les partenaires pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Ensemble, nous allons tout faire pour obtenir un maximum de succès. J'ai hâte d'y aller enfin" !

Gottfried Grasser, chef d'équipe de GRT : "Pour nous, après le week-end sur le circuit d'Hockenheim, la direction à prendre en DTM 2024 était immédiatement claire. Christian a une longue histoire avec nous et a toujours fait partie de la famille GRT. A son retour, il nous a immédiatement enthousiasmés à nouveau avec les qualités que nous avons toujours appréciées chez lui. Dès lors, l'objectif était de le voir dans l'une de nos voitures l'année prochaine pour la saison complète. Ces dernières semaines, nous avons mis tout en œuvre pour mettre sur pied un programme avec Christian et nous sommes ravis que cela ait pu se faire. Je tiens à remercier nos amis de GGMT Revolution et de Lamborghini Squadra Corse qui ont rendu tout cela possible. C'est un bon sentiment de pouvoir poser les jalons pour 2024 à ce stade précoce et nous nous réjouissons de pouvoir annoncer bientôt d'autres nouvelles".

Giorgio Sanna, Head of Motorsport, Lamborghini Squadra Corse : "Nous sommes heureux d'avoir GRT sur la grille de départ du DTM avec un pilote qui nous est très familier comme Christian. Nous sommes impatients de soutenir l'équipe dans une saison 2024 pleine de défis".

Helmut Kaltenegger, CEO et fondateur de GGMT Revolution : "La fascination pour le DTM nous a captivés dès le premier instant et c'était pour nous quelque chose de très spécial de faire partie du spectacle cette année avec GRT. Gottfried et son organisation nous ont convaincus sur toute la ligne et nous avons bien sûr été enthousiasmés par ses projets avec Christian pour 2024 après sa fantastique prestation lors de la finale. Le DTM est pour nous la plateforme parfaite pour faire connaître notre produit aux gens et nous sommes impatients de continuer à écrire notre Never Ending Gold Story avec Grasser Racing et Christian".