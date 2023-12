Christian Engelhart con il Grasser Racing Team nel DTM

La storia di successo continua. GRT parteciperà al DTM anche nel 2024, e con ottime prospettive. Il team di St. Margarethen in Stiria, supportato da Lamborghini Squadra Corse, ha impostato in anticipo la sua terza stagione nel prestigioso campionato. Dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, GGMT Revolution sarà a bordo con Grasser Racing anche nel 2024. La Lamborghini Huracán GT3 EVO2 dorata con il numero di partenza 63 sarà guidata nientemeno che da Christian Engelhart, che il prossimo anno farà parte per la seconda volta nella sua carriera della formazione ufficiale di piloti ufficiali Lamborghini. Il pilota del secondo abitacolo sarà annunciato in un secondo momento.

Per saperne di più sul ritorno di Engelhart in Lamborghini, cliccate qui.

Il coinvolgimento di GRT nella stagione 2024 del DTM è la continuazione di una collaborazione che ha dato frutti promettenti in pochissimo tempo. La squadra corse del team principal Gottfried Grasser ha trovato un nuovo partner forte nell'azienda internazionale di commercio dell'oro GGMT Revolution lo scorso settembre, giusto in tempo per la gara di casa al Red Bull Ring. Christian Engelhart ha perfezionato la collaborazione come pilota all'Hockenheimring. Il 36enne è partito da fermo al suo ritorno in GRT ed è salito sul terzo gradino del podio nella gara di sabato con una prestazione impressionante.

Questo assaggio ha portato rapidamente a pianificare la realizzazione del pieno potenziale di questa combinazione nel DTM nel 2024. Dopo la lotta per il titolo con il pilota Lamborghini Mirko Bortolotti nella stagione d'esordio 2022 e la sensazionale vittoria del Lamborghini Junior Maximilian Paul al Nürburgring nel 2023, GRT e Christian Engelhart formano un'altra coppia promettente nel terzo anno del team nel DTM. Il bavarese era già attivo come pilota ufficiale Lamborghini nelle gare GT3 tra il 2016 e il 2019 e ha raggiunto traguardi notevoli con GRT.

Ha festeggiato un totale di 14 vittorie con la Lamborghini Huracán GT3 del team austriaco, compreso il successo alla prestigiosa 24 Ore di Daytona nel 2019. Due anni prima, ha fatto parte della squadra GRT che ha conquistato la vittoria assoluta nella Blancpain GT Series (ora Fanatec GT World Challenge Europe), composta da Sprint Cup e Endurance Cup. Dopo aver lasciato la Lamborghini, Christian Engelhart ha preso con successo il volante della Porsche tra il 2020 e il 2023. Nel 2023, al suo debutto nel DTM, ha ottenuto una vittoria assoluta a Oschersleben. Con il suo ultimo successo sul podio per la GRT, si è raccomandato per un ritorno alla squadra Lamborghini e nel 2024 sarà di nuovo un pilota di alto livello tra le fila della casa automobilistica sportiva italiana.

Il DTM comprenderà otto weekend di gara nel 2024 e sarà organizzato per la seconda volta nella sua storia dall'ADAC, che ha assunto il patrocinio della leggendaria serie di corse la scorsa stagione. Il calendario prevede sei tappe in Germania, una nei Paesi Bassi e una in Austria. La stagione prenderà il via con le gare di Oschersleben dal 26 al 28 aprile. L'evento clou della stagione si terrà a luglio al tradizionale Norisring, nel cuore di Norimberga. La gara di casa del GRT al Red Bull Ring è prevista per l'ultimo fine settimana di settembre, prima che il finale si svolga come di consueto a Hockenheim.

Christian Engelhart: "Ho avuto subito una buona sensazione quando sono tornato al GRT per la finale del DTM a Hockenheim, confermata dal nostro successo sul podio. Partecipare alla stagione completa del DTM il prossimo anno come pilota ufficiale di Lamborghini Squadra Corse con GRT è molto emozionante e mi riempie di grande orgoglio. Vorrei ringraziare Gottfried, Lamborghini e tutti i partner per la fiducia che hanno riposto in me. Insieme faremo tutto il possibile per massimizzare il nostro successo. Non vedo l'ora di cominciare finalmente!".

Gottfried Grasser, Team Principal di GRT: "Dopo il weekend all'Hockenheimring, ci è stato subito chiaro dove ci avrebbe portato il viaggio nel DTM 2024. Christian ha una lunga storia con noi e ha sempre fatto parte della famiglia GRT. Al suo ritorno, ci ha subito impressionato di nuovo con le qualità che abbiamo sempre apprezzato in lui. Da quel momento in poi, l'obiettivo è stato quello di vederlo su una delle nostre auto per l'intera stagione del prossimo anno. Nelle ultime settimane abbiamo fatto di tutto per mettere a punto un programma con Christian e siamo felicissimi che sia andato a buon fine. Ringrazio i nostri amici di GGMT Revolution e Lamborghini Squadra Corse per aver reso possibile tutto questo. È una bella sensazione poter definire il percorso per il 2024 in questa fase iniziale e non vediamo l'ora di annunciare presto ulteriori novità."

Giorgio Sanna, Responsabile Motorsport, Lamborghini Squadra Corse: "Siamo felici di avere GRT sulla griglia del DTM con un pilota che conosciamo bene come Christian. Non vediamo l'ora di supportare la squadra in una stagione 2024 ricca di sfide".

Helmut Kaltenegger, CEO e fondatore di GGMT Revolution: "Il fascino del DTM ci ha catturato fin dal primo momento e per noi è stato molto speciale far parte dello spettacolo quest'anno insieme a GRT. Gottfried e la sua organizzazione ci hanno impressionato su tutta la linea e siamo stati ovviamente entusiasti dei suoi piani con Christian per il 2024 dopo la fantastica performance alla finale. Il DTM è la piattaforma perfetta per noi per avvicinare le persone al nostro prodotto e non vediamo l'ora di continuare a scrivere la nostra storia Never Ending Gold con Grasser Racing e Christian".