Christian Engelhart com a Grasser Racing Team no DTM

A Grasser Racing vai continuar a colocar em pista dois Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 no DTM em 2024. O recém-nomeado piloto de fábrica Christian Engelhart foi agora confirmado como o primeiro piloto. Engelhart tem uma longa história com a equipa.

A história de sucesso continua. A GRT também vai competir no DTM em 2024, e com excelentes perspectivas. A equipa de St. Margarethen, na Estíria, apoiada pela Lamborghini Squadra Corse, definiu cedo o rumo para a sua terceira época no prestigiado campeonato. Após a colaboração bem-sucedida no ano passado, a GGMT Revolution também estará a bordo da Grasser Racing em 2024. O Lamborghini Huracán GT3 EVO2 dourado com o número de partida 63 será conduzido por ninguém menos que Christian Engelhart, que fará parte do alinhamento de pilotos oficiais da Lamborghini pela segunda vez na sua carreira no próximo ano. O piloto do segundo cockpit será anunciado numa data posterior.

Pode saber mais sobre o regresso de Engelhart à Lamborghini aqui.

O envolvimento da GRT na época de 2024 do DTM é a continuação de uma colaboração que deu frutos promissores num espaço de tempo muito curto. A equipa de corrida do Diretor de Equipa Gottfried Grasser encontrou um novo e forte parceiro na empresa internacional de comércio de ouro GGMT Revolution em setembro passado, mesmo a tempo da corrida em casa no Red Bull Ring. Christian Engelhart finalizou a cooperação como piloto em Hockenheimring. O piloto de 36 anos começou bem o seu regresso à GRT e terminou no terceiro lugar do pódio na corrida de sábado com um desempenho impressionante.

Esta prova de fogo levou rapidamente a planos para concretizar todo o potencial desta combinação no DTM em 2024. Após a luta pelo título com o piloto da Lamborghini Works Mirko Bortolotti na época de estreia de 2022 e a sensacional vitória do Lamborghini Junior Maximilian Paul em Nürburgring em 2023, a GRT e Christian Engelhart formam outra dupla promissora no terceiro ano da equipa no DTM. O bávaro já estava ativo como piloto de fábrica da Lamborghini nas corridas de GT3 entre 2016 e 2019 e alcançou marcos notáveis com a GRT.

Celebrou um total de 14 vitórias no Lamborghini Huracán GT3 da equipa austríaca, incluindo o sucesso nas prestigiadas 24 Horas de Daytona em 2019. Dois anos antes, fez parte da equipa GRT que obteve a vitória geral no Blancpain GT Series (agora Fanatec GT World Challenge Europe), que consiste na Sprint Cup e na Endurance Cup. Depois de deixar a Lamborghini, Christian Engelhart assumiu com sucesso o volante da Porsche entre 2020 e 2023. Venceu na sua estreia no DTM em Oschersleben, em 2023. Com o seu mais recente sucesso no pódio para a GRT, recomendou-se para um regresso à equipa da Lamborghini e será novamente um piloto de alto nível nas fileiras do fabricante italiano de automóveis desportivos em 2024.

O DTM incluirá oito fins-de-semana de corridas em 2024 e será organizado pela segunda vez na sua história pela ADAC, que assumiu o patrocínio da lendária série de corridas na época passada. O calendário inclui seis paragens na Alemanha, bem como uma na Holanda e uma na Áustria. A época arrancará com as corridas em Oschersleben, de 26 a 28 de abril. O ponto alto da época tem lugar em julho, no tradicional Norisring, no coração de Nuremberga. A corrida em casa da GRT, no Red Bull Ring, está agendada para o último fim de semana de setembro, antes da final ter lugar, como habitualmente, em Hockenheim.

Christian Engelhart: "Tive imediatamente uma boa sensação quando regressei à GRT para a final do DTM em Hockenheim, o que foi confirmado pelo nosso sucesso no pódio. Competir na temporada completa do DTM no próximo ano como piloto da Lamborghini Squadra Corse com a GRT é muito emocionante e enche-me de grande orgulho. Gostaria de agradecer ao Gottfried, à Lamborghini e a todos os parceiros pela confiança que depositaram em mim. Juntos faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para maximizar o nosso sucesso. Mal posso esperar para começar finalmente!"

Gottfried Grasser, Diretor de Equipa da GRT: "Após o fim de semana em Hockenheimring, ficou imediatamente claro para nós onde nos deveria levar a viagem no DTM 2024. O Christian tem uma longa história connosco e sempre fez parte da família GRT. No seu regresso, voltou a impressionar-nos imediatamente com as qualidades que sempre apreciámos nele. A partir daí, o objetivo era vê-lo num dos nossos carros durante toda a época do próximo ano. Nas últimas semanas, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para elaborar um programa com o Christian e estamos muito satisfeitos por ter resultado. Os meus agradecimentos aos nossos amigos da GGMT Revolution e da Lamborghini Squadra Corse por tornarem tudo isto possível. É uma sensação fantástica poder definir o rumo para 2024 nesta fase inicial e estamos ansiosos por anunciar mais novidades em breve."

Giorgio Sanna, Diretor de Desportos Motorizados da Lamborghini Squadra Corse: "Estamos satisfeitos por ter a GRT na grelha do DTM com um piloto que nos é muito familiar, como o Christian. Estamos ansiosos por apoiar a equipa na desafiante temporada de 2024."

Helmut Kaltenegger, CEO e fundador da GGMT Revolution: "O fascínio do DTM cativou-nos desde o primeiro momento e foi muito especial para nós fazer parte do espetáculo deste ano juntamente com a GRT. Gottfried e a sua organização impressionaram-nos em todos os aspectos e ficámos obviamente muito satisfeitos com os seus planos com Christian para 2024, após o fantástico desempenho na final. O DTM é a plataforma perfeita para aproximarmos as pessoas do nosso produto e mal podemos esperar para continuar a escrever a nossa história Never Ending Gold com a Grasser Racing e o Christian".