Le chef d'équipe Torsten Schubert reçoit la Croix fédérale du mérite

Le 7 décembre, le ministre-président Dr Reiner Haseloff a remis à Torsten Schubert, dans la chancellerie d'État à Magdebourg, la Croix fédérale du mérite qui lui avait été décernée par le président fédéral. Le maître artisan dans l'artisanat automobile et entrepreneur d'Oschersleben, âgé de 60 ans, a été récompensé pour son engagement politique au niveau communal et pour ses activités d'utilité publique.

Thorsten Schubert a remporté le DTM en 2022 avec son équipe Schubert Motorsport et Sheldon van der Linde.

Dans son éloge, Haseloff a déclaré : "On reconnaît aujourd'hui que vous vous engagez de manière impressionnante et depuis de nombreuses années dans le domaine politique et social. L'essence de ce service peut être décrite au mieux par le terme d'amour de la patrie, car l'aménagement et le développement de votre ville natale d'Oschersleben et de la région de Börde sont au centre de ses préoccupations".

La préoccupation de Schubert vise le bien-être des habitants de la Börde et le développement économique, qui est toujours le fondement de la prospérité et de la justice sociale, a poursuivi le ministre-président. En outre, Haseloff a rendu hommage aux mérites de Schubert pour le "Motorsport Arena Oschersleben", qui est en grande partie le fruit de son engagement.