Il capo del team Torsten Schubert riceve l'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania

Grande onore per il team principal del DTM Torsten Schubert. Il capo del team Schubert Motorsport è stato insignito della Croce Federale al Merito. Il 60enne è stato premiato per il suo impegno nella politica locale e nelle attività di beneficenza.

Il 7 dicembre, il Ministro Presidente Dr. Reiner Haseloff ha consegnato a Torsten Schubert la Croce Federale al Merito, conferitagli dal Presidente Federale, presso la Cancelleria di Stato di Magdeburgo. Il 60enne maestro artigiano nel settore automobilistico e imprenditore di Oschersleben è stato premiato per il suo impegno nella politica locale e nelle attività di beneficenza.

Thorsten Schubert ha vinto il DTM nel 2022 con il suo team Schubert Motorsport e Sheldon van der Linde.

Nel suo discorso elogiativo, Haseloff ha detto: "Oggi lei viene premiato per il suo notevole impegno politico e sociale nel corso di molti anni. Il fulcro di questo servizio si può descrivere al meglio come amore per la patria, perché la formazione e lo sviluppo della sua città natale, Oschersleben, e della regione di Börde sono al centro di questo impegno".

L'interesse di Schubert era rivolto al benessere degli abitanti della Börde e allo sviluppo economico, che è sempre il fondamento della prosperità e della giustizia sociale, ha proseguito il Ministro Presidente. Haseloff ha inoltre riconosciuto i servizi resi da Schubert alla "Motorsport Arena Oschersleben", dovuti in gran parte al suo impegno.