O chefe de equipa Torsten Schubert recebe a Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Staatskanzlei Sachsen-Anhalt

Grande honra para o Diretor de Equipa do DTM, Torsten Schubert. O chefe da equipa Schubert Motorsport foi condecorado com a Cruz de Mérito Federal. O homem de 60 anos foi homenageado pelo seu empenhamento na política local e no trabalho de caridade.

