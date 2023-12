Exemplaire : Prix FIA du développement durable pour l'ADAC

Depuis le mois d'août, l'application commune "ADAC Pendlernetz - powered by twogo" de l'ADAC et de Schwarz Mobility Solutions met en relation les covoitureurs. Les fans de sport automobile peuvent également utiliser l'application et obtenir un effet positif immédiat sur les émissions de CO2 lorsqu'ils se rendent ensemble à des manifestations de course comme le DTM. En effet, la mobilité des spectateurs constitue le plus grand levier pour réduire l'impact environnemental des grands événements sportifs. Cette offre est désormais récompensée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) qui lui décerne le prix de la durabilité "Presidents Award for Climate Action".

"Nous sommes très heureux d'être récompensés par la FIA. Avec l'application et la nouvelle possibilité d'assister ensemble à des événements de sport automobile, nous proposons une solution durable pour réduire les émissions dues au trafic", a déclaré le Dr Gerd Ennser, président de l'ADAC Sport, qui a reçu le prix dans le cadre de l'assemblée générale de la FIA à Bakou, en Azerbaïdjan.

Comme les manifestations de sport automobile sont souvent difficilement accessibles par les transports en commun, les fans optent souvent pour leur propre voiture. Le covoiturage représente donc, du point de vue de l'ADAC et de twogo, un moyen efficace de réduire le nombre de voitures et les émissions de CO2. En même temps, la flexibilité est préservée. Selon une étude "aquatil", les fans allemands parcourent en moyenne environ 188 km pour se rendre à des événements de sport automobile, alors qu'il n'y a souvent que deux personnes dans le véhicule. Avec son offre gratuite, le réseau de navetteurs augmente le nombre de personnes par véhicule et peut contribuer à réduire le nombre de voitures sur la route. Selon les chiffres de l'institut Ifeu, une voiture de moins pour se rendre à un événement DTM permet d'économiser 15 kilogrammes de CO2 pour 100 kilomètres. Cela signifie une économie de CO2 de 28 kilogrammes pour un trajet moyen de 188 kilomètres. C'est pourquoi l'application s'inscrit parfaitement dans le concept de durabilité du DTM.

Selon la FIA, ce prix vise à récompenser l'engagement en faveur de solutions innovantes et d'actions audacieuses qui aident la communauté FIA à relever les défis écologiques. "Le projet présenté, 'ADAC Pendlernetz powered by twogo', est récompensé pour avoir relevé le défi de la difficulté d'accès aux manifestations de sport automobile par les transports en commun. L'application offre une solution conviviale pour le covoiturage et contribue à réduire le nombre de voitures et les émissions de CO2. C'est un parfait exemple d'investissement durable qui donne des résultats tangibles", a déclaré Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Le "réseau de navetteurs ADAC - powered by twogo" est gratuit et facile à utiliser. Après avoir saisi l'adresse de départ et l'adresse de destination ainsi que l'heure souhaitée, les trajets adéquats dans les environs s'affichent. À l'avenir, un bouton "événement" facilitera la rencontre entre les conducteurs et les passagers lors de grands événements. Une fonction de chat in-app facilite la concertation entre les fournisseurs de trajets et les utilisateurs.

La prochaine possibilité pour les fans de DTM d'utiliser l'application Pendlernetz est de se rendre au Motorsport Arena Oschersleben. C'est là que se déroulera le coup d'envoi de la nouvelle saison du 26 au 28 avril 2024. Au total, huit événements en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche constitueront l'année prochaine le calendrier de cette série de courses très populaire. Les billets sont disponibles en ligne sur dtm.com à partir de 39 euros. L'application ADAC Pendlernetz est disponible gratuitement pour Android sur Google Play et pour iOS dans l'App Store.