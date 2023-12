Esemplare: Premio FIA per la sostenibilità dell'ADAC

L'organizzatore del DTM ADAC è stato riconosciuto dalla FIA per la sua rete di pendolari. Tra l'altro, i fan si recano alle gare del DTM e ad altri eventi ADAC in carpooling.

L'applicazione congiunta "ADAC Commuter Network - powered by twogo" di ADAC e Schwarz Mobility Solutions organizza car pooling da agosto. Anche gli appassionati di motorsport possono utilizzare l'app e avere un impatto positivo immediato sulle emissioni di CO2 viaggiando insieme agli eventi sportivi come il DTM. Questo perché la mobilità degli spettatori è la leva più importante per ridurre l'impatto ambientale dei grandi eventi sportivi. Questa offerta è stata ora riconosciuta dalla FIA con il premio per la sostenibilità "Presidents Award for Climate Action".

"Siamo lieti di essere stati premiati dalla FIA. Con l'app e la nuova opportunità di partecipare agli eventi motoristici insieme, offriamo una soluzione sostenibile per ridurre le emissioni del traffico", ha dichiarato il presidente di ADAC Sport, Gerd Ennser, che ha ritirato il premio all'Assemblea generale della FIA a Baku, in Azerbaigian.

Poiché gli eventi motoristici sono spesso difficili da raggiungere con i mezzi pubblici, i fan optano spesso per la propria auto. ADAC e twogo ritengono quindi che il carpooling sia un modo efficace per ridurre il numero di auto e le emissioni di CO2. Allo stesso tempo, viene mantenuta la flessibilità. Secondo uno studio di "aquatil", i tifosi in Germania percorrono in media circa 188 chilometri per raggiungere gli eventi motoristici, spesso con due sole persone in auto. Con il suo servizio gratuito, la rete di pendolari aumenta il numero di persone per veicolo e può contribuire a ridurre il numero di auto in circolazione. Secondo i dati dell'Istituto Ifeu, un'auto in meno che si reca a un evento del DTM consente di risparmiare 15 chilogrammi di CO2 ogni 100 chilometri. Ciò significa un risparmio di 28 chilogrammi di CO2 per un viaggio medio di 188 chilometri. L'applicazione si inserisce quindi perfettamente nel concetto di sostenibilità del DTM.

Secondo la FIA, il premio intende riconoscere l'impegno verso soluzioni innovative e azioni coraggiose che aiutano la comunità FIA a superare le sfide ambientali. "Il progetto presentato 'ADAC Commuter Network powered by twogo' è stato riconosciuto per aver affrontato la sfida della difficile accessibilità degli eventi motoristici con i mezzi pubblici. L'applicazione offre una soluzione facile da usare per il car pooling e aiuta a ridurre il numero di auto e le emissioni di CO2. È un perfetto esempio di investimento sostenibile che porta risultati tangibili", afferma il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

L'"ADAC Commuter Network - powered by twogo" è gratuito e facile da usare. Dopo aver inserito gli indirizzi di partenza e di destinazione e l'orario desiderato, vengono visualizzati i viaggi corrispondenti dell'area circostante. In futuro, un pulsante per gli eventi renderà più facile trovare autisti e carpooler per i grandi eventi. Una funzione di chat all'interno dell'app renderà più facile per i fornitori di passaggi e gli utenti prendere accordi.

La prossima opportunità per i fan del DTM di utilizzare l'app della rete di pendolari sarà quando si recheranno alla Motorsport Arena di Oschersleben. La nuova stagione prenderà il via dal 26 al 28 aprile 2024. Il prossimo anno il calendario della popolare serie di corse sarà composto da un totale di otto eventi in Germania, Paesi Bassi e Austria. I biglietti sono disponibili online su dtm.com a partire da 39 euro. L'applicazione ADAC Commuter Network è disponibile gratuitamente per Android su Google Play e per iOS sull'App Store.