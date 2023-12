Exemplar: Prémio de Sustentabilidade da FIA para o ADAC

A ADAC, organizadora do DTM, foi reconhecida pela FIA pela sua rede de transportes pendulares. Entre outras coisas, os adeptos deslocam-se para as corridas do DTM e outros eventos da ADAC em carpool.

A aplicação conjunta "ADAC Commuter Network - powered by twogo" da ADAC e da Schwarz Mobility Solutions organiza, desde agosto, viagens em grupo. Os adeptos dos desportos motorizados também podem utilizar a aplicação e ter um impacto positivo imediato nas emissões de CO2, viajando em conjunto para eventos de corrida como o DTM. Isto porque a mobilidade dos espectadores é a maior alavanca para reduzir o impacto ambiental dos grandes eventos desportivos. Esta oferta foi agora reconhecida pela FIA com o prémio de sustentabilidade "Presidents Award for Climate Action".

"Estamos muito satisfeitos por sermos distinguidos pela FIA. Com a aplicação e a nova oportunidade de assistir a eventos desportivos motorizados em conjunto, estamos a oferecer uma solução sustentável para reduzir as emissões de tráfego", afirmou o Presidente da ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser, que aceitou o prémio na Assembleia Geral da FIA em Baku, no Azerbaijão.

Como os eventos desportivos são muitas vezes difíceis de alcançar através de transportes públicos, os adeptos optam frequentemente pelo seu próprio carro. A ADAC e a twogo acreditam, por isso, que o carpooling é uma forma eficaz de reduzir o número de carros e as emissões de CO2. Ao mesmo tempo, mantém-se a flexibilidade. De acordo com um estudo "aquatil", os adeptos na Alemanha percorrem, em média, cerca de 188 quilómetros até aos eventos desportivos, muitas vezes com apenas duas pessoas no carro. Com o seu serviço gratuito, a rede pendular aumenta o número de pessoas por veículo e pode ajudar a reduzir o número de carros na estrada. De acordo com os dados do Instituto Ifeu, menos um carro a caminho de um evento DTM poupa 15 quilogramas de CO2 por cada 100 quilómetros. Isto significa uma poupança de 28 quilogramas de CO2 para uma viagem média de 188 quilómetros. A aplicação enquadra-se, portanto, perfeitamente no conceito de sustentabilidade do DTM.

De acordo com a FIA, o prémio destina-se a reconhecer o empenho em soluções inovadoras e acções arrojadas que ajudem a comunidade FIA a ultrapassar os desafios ambientais. O projeto apresentado "ADAC Commuter Network powered by twogo" é reconhecido por enfrentar o desafio da difícil acessibilidade dos eventos de desporto automóvel através de transportes públicos. A aplicação oferece uma solução de fácil utilização para a partilha de automóveis e ajuda a reduzir o número de carros e as emissões de CO2. É um exemplo perfeito de um investimento sustentável que traz resultados tangíveis", afirma o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

A "ADAC Commuter Network - powered by twogo" é gratuita e fácil de utilizar. Depois de introduzir as moradas de partida e de destino e a hora pretendida, são apresentadas as viagens correspondentes da área circundante. No futuro, um botão de evento facilitará a procura de condutores e de carpoolers para grandes eventos. Uma função de chat na aplicação facilitará a organização de viagens entre os prestadores de serviços e os utilizadores.

A próxima oportunidade para os fãs do DTM utilizarem a aplicação da rede de transportes públicos é quando se deslocarem ao Motorsport Arena Oschersleben. A nova época arranca aí de 26 a 28 de abril de 2024. Um total de oito eventos na Alemanha, Holanda e Áustria compõem o calendário da popular série de corridas no próximo ano. Os bilhetes estão disponíveis online em dtm.com a partir de apenas 39 euros. A aplicação ADAC Commuter Network está disponível gratuitamente para Android no Google Play e para iOS na App Store.