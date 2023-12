Les pilotes DTM honorés lors des Sport Bild Motorsport Awards

Beaucoup d'honneur pour le DTM lors des Sport Bild Motorsport Awards : Le champion DTM Thomas Preining, la légende du DTM Ellen Lohr et le taxi de l'innovation Schaeffler ont été récompensés à Berlin.

Le champion DTM Thomas Preining peut se réjouir d'une nouvelle distinction à la fin de sa saison de champion. Dans le cadre des Sport Bild Motorsport Awards, le magazine sportif Sport Bild a décerné vendredi à l'Autrichien le "Soulier d'or du pilote de course" en tant que meilleur pilote de la saison 2023, rejoignant ainsi une longue liste de champions DTM honorés par cette distinction. Lors de l'événement organisé au club des journalistes d'Axel Springer à Berlin, Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport, a reçu le "Goldener Rennfahrerschuh" au nom du pilote de Manthey EMA.

Preining n'était pas le seul pilote de DTM à être récompensé par Sport Bild. La légende du DTM Ellen Lohr, seule femme à avoir remporté une course dans l'histoire du DTM, a été honorée par le prix "Career" pour sa carrière de plus de 30 ans dans le sport automobile. Après son passage en DTM, Lohr s'est illustrée dans la course de camions et a participé à des rallyes marathon comme le Dakar.

Le prix de l'innovation de l'année a été décerné au taxi innovant de Schaeffler, partenaire de l'innovation du DTM. Depuis la saison 2023 du DTM, Schaeffler fait la démonstration de nouvelles technologies automobiles avec le taxi de l'innovation, une Audi R8 LMS GT2 de 640 ch pilotée par l'ancien pilote de Formule 1 Markus Winkelhock. Ainsi, le système intégré Steer-by-Wire dans le véhicule Audi, qui permet de diriger sans colonne de direction mécanique, est considéré comme l'une des technologies clés sur la voie de la conduite autonome. De plus, l'Audi roule sur le circuit avec un E-Fuel sans impact sur le climat. C'est Matthias Zink, membre du directoire de Schaeffler Automotive Technologies, qui a reçu la distinction du magazine Sport Bild.