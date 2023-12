I piloti del DTM premiati agli Sport Bild Motorsport Awards

Molti onori per il DTM agli Sport Bild Motorsport Awards: Il campione del DTM Thomas Preining, la leggenda del DTM Ellen Lohr e lo Schaeffler Innovation Taxi premiati a Berlino.

Il campione del DTM Thomas Preining può contare su un altro premio alla fine della sua stagione di campionato. In occasione degli Sport Bild Motorsport Awards di venerdì scorso, l'austriaco è stato premiato dalla rivista sportiva Sport Bild con la "Scarpa d'oro del pilota" come miglior pilota della stagione 2023, aggiungendosi a una lunga lista di campioni del DTM che sono stati premiati con questo riconoscimento. Il responsabile di ADAC Motorsport Thomas Voss ha ritirato la Scarpa d'Oro del Pilota da Corsa a nome del pilota di Manthey EMA durante l'evento tenutosi presso l'Axel Springer Journalists' Club di Berlino.

Preining non è stato l'unico pilota del DTM a essere premiato da Sport Bild. La leggenda del DTM Ellen Lohr, l'unica donna nella storia del DTM a vincere una gara, è stata premiata con il premio "Carriera" per i suoi 30 anni di carriera nel motorsport. Dopo il suo periodo nel DTM, Lohr ha avuto successo nelle corse di camion e ha partecipato a rally di campagna come la Dakar.

L'Innovation Taxi di Schaeffler, partner del DTM, è stato premiato come innovazione dell'anno. Schaeffler ha dimostrato nuove tecnologie automobilistiche nell'Innovation Taxi, un'Audi R8 LMS GT2 da 640 CV guidata dall'ex pilota di Formula 1 Markus Winkelhock, a partire dalla stagione 2023 del DTM. Il sistema steer-by-wire integrato nel veicolo Audi, che consente di sterzare senza piantone meccanico, è una delle tecnologie chiave sulla strada della guida autonoma. L'Audi è anche neutrale dal punto di vista climatico in pista grazie al carburante elettronico. Il premio Sport Bild è stato ritirato da Matthias Zink, membro del consiglio di amministrazione di Schaeffler per le tecnologie automobilistiche.