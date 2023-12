Pilotos do DTM distinguidos nos prémios Sport Bild Motorsport

Os pilotos do DTM foram homenageados nos prémios Sport Bild Motorsport em Berlim. O campeão do DTM, Thomas Preining, e a lenda do DTM, Ellen Lohr, foram homenageados. O Táxi Inovação Schaeffler também foi galardoado.

O campeão do DTM, Thomas Preining, pode contar com mais um prémio no final da sua época de campeão. Nos Sport Bild Motorsport Awards, na sexta-feira, o austríaco recebeu o "Golden Racing Driver's Shoe" como o melhor piloto da temporada de 2023 pela revista desportiva Sport Bild, juntando-se a uma longa lista de campeões do DTM que foram distinguidos com este prémio. O diretor da ADAC Motorsport, Thomas Voss, recebeu o "Golden Racing Driver's Shoe" em nome do piloto da Manthey EMA no evento realizado no Clube de Jornalistas Axel Springer, em Berlim.

Preining não foi o único piloto do DTM a ser homenageado pelo Sport Bild. A lenda do DTM, Ellen Lohr, a única mulher na história do DTM a vencer uma corrida, foi distinguida com o prémio "Carreira" pelos seus 30 anos de carreira no desporto automóvel. Após a sua passagem pelo DTM, Lohr teve sucesso nas corridas de camiões e competiu em ralis de todo-o-terreno, como o Dakar.

O Innovation Taxi do parceiro de inovação do DTM, Schaeffler, foi distinguido como Inovação do Ano. A Schaeffler tem vindo a demonstrar novas tecnologias automóveis no Innovation Taxi, um Audi R8 LMS GT2 de 640 cv conduzido pelo antigo piloto de Fórmula 1 Markus Winkelhock, desde a temporada de 2023 do DTM. O sistema steer-by-wire integrado no veículo Audi, que permite a direção sem uma coluna de direção mecânica, é uma das tecnologias-chave no caminho para a condução autónoma. O Audi também é neutro para o clima na pista de corrida com um e-fuel. O prémio Sport Bild foi aceite por Matthias Zink, membro do Conselho de Administração da Schaeffler para as Tecnologias Automóvel.