Schnitzelalm Racing rinvia l'ingresso nel DTM al 2025

Pochi giorni prima del finale di stagione del DTM di quest'anno, Schnitzelalm Racing ha sorpreso tutti con l'annuncio che il team intende partecipare al DTM il prossimo anno. Potete leggere l'annuncio qui.

La scuderia ha poi annunciato che il previsto ingresso nella serie automobilistica più famosa della Germania sarà posticipato di un anno. La squadra corse sarà riorganizzata l'anno prossimo.

"Da qualche tempo abbiamo pianificato di dividere la nostra squadra in due divisioni per ottimizzare ulteriormente il nostro impegno per il futuro. Con il nuovo nome del team "SR-Motorsport", stiamo definendo questo percorso e siamo aperti a nuove partnership con gli sponsor con cui vogliamo avere successo dentro e fuori la pista. Utilizzeremo le settimane che ci separano dall'inizio della stagione per sviluppare un concetto promettente e condurre le trattative. I partner e gli sponsor interessati sono invitati a contattarci con effetto immediato", afferma il team principal Thomas Angerer.

Per la stagione 2024 è previsto un coinvolgimento nell'ADAC GT Masters con "SR-Motorsport". Inoltre, sono in programma anche partecipazioni al Nürburgring Nordschleife, in particolare alla leggendaria 24 ore. Günter Aberer, che è stato membro del team Schnitzelalm Racing per diversi anni e ha una grande esperienza come capo squadra nel motorsport, sarà responsabile delle Mercedes-AMG GT3.

La Young Driver Academy, invece, continuerà invariata con il nome del team "Schnitzelalm Racing" nella GTC Race. Marcel Marchewicz e Tim Neuser saranno responsabili dei nuovi giovani talenti nell'abitacolo della GT4 e dei due piloti di supporto GTC Jay Mo Härtling e Julian Hanses, che guideranno una Mercedes-AMG GT3. Johannes Heuschmid è responsabile della nuova Porsche Cayman GT4, con la quale Schnitzelalm Racing sta pianificando le future uscite sia per i gentleman driver sia per le "giovani leve".

"Günni, Marcel, Tim e Johannes conoscono da tempo la struttura del team e la filosofia di Schnitzelalm Racing. Sono quindi lieto che siano pronti ad assumersi ancora più responsabilità in futuro. La riorganizzazione era stata pianificata da tempo, ma per motivi di salute è ora necessario anticiparla. Per quanto mi riguarda, nei prossimi mesi dovrò concentrarmi maggiormente sulla mia guarigione, in modo da tornare rapidamente a regime. Naturalmente continuerò a essere pienamente coinvolto nel contesto e sarò a disposizione con aiuti e consigli, ma è importante che il lavoro sia distribuito su più spalle nel prossimo futuro. A causa dei numerosi cambiamenti che si sono resi necessari con breve preavviso, abbiamo anche deciso di posticipare di un anno il nostro progetto DTM", continua Angerer.