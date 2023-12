Sport et discussion depuis le Hangar-7 avec Thomas Preining

Le champion DTM et sportif automobile autrichien de l'année, le pilote d'usine Porsche Thomas Preining, discutera lundi soir avec d'autres personnalités du sport lors de l'émission Sport und Talk aus dem Hangar-7.

Le grand gala de fin d'année de Sport und Talk aus dem Hangar-7. Des superstars locales et internationales d'hier et d'aujourd'hui se rencontrent lundi soir pour discuter dans le talk-show de ServusTV. L'un des invités est Thomas Preining, qui a été le premier Autrichien à devenir champion de DTM. De plus, le Linzois a été nommé sportif automobile de l'année en Autriche.

En 2023, Sport und Talk aus dem Hangar-7 a offert 41 fois une scène au sport de haut niveau et à des invités de marque. L'émission numéro 42, qui clôt l'année et en constitue le point culminant, accueille entre autres d'illustres tireurs de ficelles comme Christoph Freund, directeur sportif du FC Bayern Munich, et Uli Hoeness, président d'honneur du champion allemand des records.

Seront également invités le président de l'ÖFB Klaus Mitterdorfer, l'entraîneur Oliver Glasner, vainqueur de l'Europa League l'année dernière avec l'Eintracht Francfort, et Sebastiann Ofner, le nouveau numéro 1 du tennis autrichien. A cela s'ajoutent la "sportive autrichienne de l'année", la sauteuse à ski Eva Pinkelnig, ainsi que Marcel Hirscher, qui parlera des récents triomphes de sa propre marque de ski - le tout encadré musicalement par le Lungau Big Band, renforcé par des cordes.

Modération : Christian Brugger et Christian Baier

Le thème : Gala de fin d'année 2023

Les invités :

Uli Hoeness (président d'honneur du FC Bayern)

Christoph Freund (directeur sportif du FC Bayern)

Klaus Mitterdorfer (président de l'ÖFB)

Oliver Glasner (ancien entraîneur de l'Eintracht Francfort)

Marcel Hirscher (producteur de ski)

Thomas Preining (champion DTM 2023)

Sebastian Ofner (numéro 1 autrichien de tennis)

Eva Pinkelnig (sportive autrichienne de l'année)

Laura Stigger (vététiste)

Nici Schmidhofer (championne du monde de super-G 2017)

L'émission débutera à 21h10 sur ServusTV Autriche. Sur ServusTV Allemagne, l'émission de 140 minutes débutera à 23h05.