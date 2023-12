Sport e chiacchiere dall'Hangar-7 con Thomas Preining

Il grande galà di fine anno del programma Sport e Talk di Hangar-7, in cui superstar locali e internazionali del passato e del presente si incontrano per un dibattito nel programma Talk di ServusTV il lunedì sera. Uno degli ospiti è Thomas Preining, il primo austriaco a diventare campione del DTM. Il pilota di Linz è stato anche nominato pilota automobilistico austriaco dell'anno.

Sport und Talk dell'Hangar-7 2023 ha offerto un palcoscenico per lo sport e gli ospiti più importanti per 41 volte. L'ultimo e più importante programma dell'anno è il numero 42, in cui si sono avvicendati illustri personaggi come Christoph Freund, direttore sportivo del FC Bayern Monaco, e Uli Hoeneß, presidente onorario dei campioni tedeschi dei record.

Ospiti anche il presidente dell'ÖFB Klaus Mitterdorfer, l'allenatore di successo Oliver Glasner, vincitore della scorsa Europa League con l'Eintracht Francoforte, e Sebastiann Ofner, nuovo numero 1 del tennis austriaco. A loro si uniranno la "Sportiva dell'anno" austriaca, la saltatrice Eva Pinkelnig, e Marcel Hirscher, che parlerà degli ultimi trionfi del suo marchio di sci - il tutto accompagnato dalla musica della sezione archi della Lungau Big Band.

Ospitati da Christian Brugger e Christian Baier

Il tema: Galà di fine anno 2023

Gli ospiti:

Uli Hoeneß (Presidente onorario del FC Bayern)

Christoph Freund (Direttore sportivo FC Bayern)

Klaus Mitterdorfer (Presidente ÖFB)

Oliver Glasner (ex allenatore dell'Eintracht Francoforte)

Marcel Hirscher (produttore di sci)

Thomas Preining (campione DTM 2023)

Sebastian Ofner (tennista numero 1 in Austria)

Eva Pinkelnig (sportiva austriaca dell'anno)

Laura Stigger (ciclista di montagna)

Nici Schmidhofer (Campione del mondo di Super-G 2017)

Il programma inizia alle 21:10 su ServusTV Austria. Su ServusTV Germania, il programma, della durata di 140 minuti, inizia alle 23:05.