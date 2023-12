Desporto e conversa no Hangar-7 com Thomas Preining

O campeão do DTM e atleta austríaco do ano no desporto automóvel, o piloto da Porsche, Thomas Preining, discute com outros grandes nomes do desporto na segunda-feira à noite no programa "Sport and Talk" do Hangar-7.

A grande gala de fim de ano do programa "Sport and Talk" do Hangar-7, em que as estrelas locais e internacionais do passado e do presente se encontram para um debate no programa "Talk" da ServusTV, na segunda-feira à noite. Um dos convidados é Thomas Preining, o primeiro austríaco a sagrar-se campeão do DTM. O piloto de Linz foi também eleito o melhor piloto austríaco do ano.

O Sport und Talk do Hangar-7 2023 foi palco de desporto de topo e de convidados de topo 41 vezes. O programa número 42 é o último e o ponto alto do ano, no qual ilustres puxadores de cordas, como Christoph Freund, Diretor Desportivo do FC Bayern de Munique, e Uli Hoeneß, Presidente Honorário do campeão alemão de recordes, prestam a sua homenagem.

Também convidados: o Presidente da ÖFB, Klaus Mitterdorfer, o bem sucedido treinador Oliver Glasner, vencedor da Liga Europa do ano passado com o Eintracht Frankfurt, e Sebastiann Ofner, o novo número 1 da Áustria no ténis. A eles se juntarão a "Desportista do Ano" da Áustria, a saltadora de esqui Eva Pinkelnig, e Marcel Hirscher, que falará sobre os últimos triunfos da sua própria marca de esqui - tudo isto acompanhado pela música da secção de cordas da Big Band de Lungau.

Apresentado por Christian Brugger e Christian Baier

O tema: Gala de fim de ano 2023

Os convidados:

Uli Hoeneß (Presidente Honorário do FC Bayern)

Christoph Freund (Diretor Desportivo do FC Bayern)

Klaus Mitterdorfer (Presidente da ÖFB)

Oliver Glasner (antigo treinador do Eintracht Frankfurt)

Marcel Hirscher (produtor de esqui)

Thomas Preining (campeão do DTM em 2023)

Sebastian Ofner (tenista número 1 da Áustria)

Eva Pinkelnig (desportista austríaca do ano)

Laura Stigger (ciclista de montanha)

Nici Schmidhofer (Campeã do Mundo de Super-G 2017)

O programa começa às 21:10 na ServusTV Áustria. Na ServusTV Alemanha, o programa de 140 minutos começa às 23:05.