Mattia Drudi passe pilote d'usine chez Aston Martin

Les lecteurs de SPEEDWEEK le savent depuis un moment déjà! Mattia Drudi est le nouveau pilote d'usine d'Aston Martin. L'Italien de 25 ans rejoint la marque britannique de tradition.

Drudi a été sacré champion de la GT World Challenge Europe Sprint Cup cette année, en compagnie du Suisse Ricardo Feller. L'Italien a également pris le départ du DTM pour Tresor Orange 1, mais a connu une année noire dans cette série de courses, pleine de déboires, de malchances et de pannes.

"Je suis honoré de rejoindre Aston Martin en tant que pilote d'usine", a déclaré Drudi. "Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie d'un programme de constructeur aussi emblématique dans le sport automobile. J'ai le sentiment que c'est l'environnement qui me convient pour continuer à me développer en tant que pilote et, ensemble, me battre pour des victoires prestigieuses dans les courses les plus importantes du monde".

Le programme de course exact de Drudi pour la saison 2024 sera présenté prochainement, mais l'Italien sera au départ de plusieurs équipes Aston Martin dans le sport GT3 international.