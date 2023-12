Mattia Drudi passa alla Aston Martin come pilota ufficiale

I lettori di SPEEDWEEK lo sanno da tempo! Mattia Drudi è il nuovo pilota ufficiale della Aston Martin. Il 25enne italiano entra a far parte del tradizionale marchio britannico.

Quest'anno Drudi è diventato campione della GT World Challenge Europe Sprint Cup, insieme al pilota svizzero Ricardo Feller. L'italiano ha anche gareggiato per Tresor Orange 1 nel DTM, ma ha vissuto un anno nero come la pece in questa serie di gare, pieno di fallimenti, sfortuna e incidenti.

"Mi sento onorato di entrare in Aston Martin come pilota ufficiale", ha dichiarato Drudi. "Non vedo l'ora di far parte di un programma di un costruttore così iconico nel motorsport. Sento che questo è l'ambiente giusto per svilupparmi come pilota e per competere insieme per ottenere vittorie prestigiose nelle gare più importanti del mondo".

Il programma di gara esatto di Drudi per la stagione 2024 sarà presentato a breve, ma l'italiano gareggerà per diversi team Aston Martin nelle gare internazionali GT3.