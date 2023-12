Mattia Drudi muda-se para a Aston Martin como piloto de competição

Os leitores da SPEEDWEEK já o sabem há algum tempo! Mattia Drudi é o novo piloto de fábrica da Aston Martin. O italiano de 25 anos se junta à tradicional marca britânica.

Drudi sagrou-se campeão na GT World Challenge Europe Sprint Cup este ano, juntamente com o piloto suíço Ricardo Feller. O italiano também competiu pela Tresor Orange 1 no DTM, mas viveu um ano negro na série de corridas, cheio de falhas, má sorte e percalços.

"Sinto-me honrado por me juntar à Aston Martin como piloto de competição", disse Drudi. "Estou ansioso por fazer parte de um programa de um construtor tão emblemático no desporto automóvel. Sinto que este é o ambiente certo para me desenvolver como piloto e para competirmos juntos por vitórias de prestígio nas corridas mais importantes do mundo."

O programa de corridas exato de Drudi para a época de 2024 será apresentado em breve, mas o italiano irá competir por várias equipas Aston Martin em corridas internacionais de GT3.