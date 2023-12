Rudi Sauter est mort : toujours le fair-play en personne

Rudi Sauter est décédé d'une longue maladie à l'âge de 82 ans. Il était le directeur de course d'une des équipes Porsche qui ont marqué de manière décisive les événements du championnat allemand de course automobile au cours des 70 années.

De 1971 à 1978, Sauter a dirigé l'équipe Max Moritz de Reutlingen qui, avec ses Porsche, comptait non seulement parmi les équipes les plus rapides, mais aussi et surtout parmi les plus sympathiques de l'époque.

Le mérite en revient en grande partie à Sauter. Avec un bon esprit sportif, du calme et de la souveraineté, il a guidé des pilotes de haut niveau comme Reinhardt Stenzel, Helmut Kelleners, Derek Bell et Manfred Schurti dans le tumulte de la course - sur la piste, mais aussi en dehors. Dans ces années-là, le sport professionnel n'était pas très tendre. Sauter se tenait à l'écart des querelles de la "clique de Cologne" entre les équipes rivales de Georg Loos et des frères Kremer.

Au lieu de cela, il essayait de jouer "le rôle du troisième qui rit" avec ses voitures Jägermeister. Le natif d'Urach se souvient : "Comme nous nous sommes réjouis lorsqu'en 1977, justement sur le Norisring, nous leur avons chipé sous le nez le copieux pot aux roses" !

La concurrence a répliqué à sa manière : lorsque Schurti a de nouveau mené l'année suivante lors de la même course, elle a fait en sorte qu'il soit mis hors course. En raison d'une légère trace d'huile qui, selon Sauter, "ne venait même pas de nous".

Après un apprentissage commercial et des études chez Max Moritz, Sauter est passé du service des pièces détachées au poste de directeur des ventes. Pendant ce temps, il pratiquait modestement le sport automobile à titre privé, "le slalom et les courses d'aérodrome à proximité avec une Coccinelle VW et la Formule V".

S'ensuivit la création et la direction de l'équipe MM-Racing, et les présentations sur la grande piste de course commencèrent. Les batailles de course entre les voitures orange de MM et les nombreuses Porsche 934 et 935 de ces années-là sont depuis longtemps entrées dans la légende.

Mais le départ de cette troupe qui avait les pieds sur terre était presque inévitable. Sauter a annoncé à la fin de la saison 78 qu'il quittait la scène parce qu'elle dégénérait trop en cirque et que ce n'était pas ce que l'on voulait chez MM. Des années plus tard, Sauter est devenu directeur du concessionnaire BMW Menton à Reutlingen. Là aussi, il n'a pas pu s'éloigner du sport automobile et a fêté des succès remarquables avec Alex Burgstaller et Jolanda Surer, entre autres.

Un autre nom est également étroitement lié à l'amour de Rudi Sauter pour le sport automobile : Michael Krumm est le fils de son meilleur ami, qui s'est suicidé très jeune. Sauter s'est occupé du garçon et a encouragé sa carrière de toutes ses forces. Sauter se réjouit à l'époque : "Et maintenant, il est champion du monde" - avec Lucas Luhr sur Nissan GT-R dans le championnat du monde GT1. Il était présent lors de la célébration du titre.

Mais il a ensuite dû être hospitalisé pour une grosse opération. En décembre 2011, sa colonne vertébrale a été renforcée par de nombreuses vis. Sauter a lutté jusqu'au bout contre la puissance de ses maladies, mais ce grand combattant a maintenant dû abandonner. Nous nous souviendrons de lui comme de l'équité en personne.