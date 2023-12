Rudi Sauter è morto: sempre la correttezza personificata

Dal 1971 al 1978, Sauter è stato responsabile del team Max Moritz di Reutlingen, che non solo era uno dei team più veloci dell'epoca con le sue Porsche, ma anche uno dei più simpatici.

Quest'ultima era in gran parte merito di Sauter. Con spirito sportivo, calma e aplomb, guidò piloti di alto livello come Reinhardt Stenzel, Helmut Kelleners, Derek Bell e Manfred Schurti nella frenesia delle corse, sia in pista che fuori. In quegli anni, lo sport professionistico non era esattamente una cosa da poco. Sauter si tenne fuori dalle dispute "Kölsche Klüngel" tra le squadre rivali di Georg Loos e dei fratelli Kremer.

Cercò invece di svolgere "il ruolo di terzo incomodo" con le sue auto Jägermeister. Il nativo di Urach ha ricordato: "Quanto siamo stati felici quando abbiamo strappato loro da sotto il naso il ricco montepremi proprio al Norisring, nel 1977!".

I concorrenti si vendicarono a modo loro: quando Schurti era di nuovo in testa nella stessa gara l'anno successivo, fecero in modo che venisse eliminato dalla corsa. A causa di una leggera chiazza d'olio che, secondo Sauter, "non era nemmeno nostra".

Dopo aver completato un apprendistato commerciale e aver studiato presso la concessionaria Max Moritz, Sauter ha fatto carriera passando dal servizio ricambi al direttore vendite. Nel frattempo, si dedicò a un modesto numero di gare automobilistiche private, "slalom e gare nei campi di volo vicini con un Maggiolino VW e una Formula Vee".

Poi fondò e gestì il team MM-Racing e iniziò la presentazione sul grande palcoscenico delle corse. Le battaglie tra le auto MM di colore arancione e le numerose Porsche 934 e 935 di quegli anni sono state a lungo leggendarie.

Ma il ritiro della squadra con i piedi per terra era quasi inevitabile. Alla fine della stagione '78, Sauter annunciò che se ne sarebbe andato perché la scena era diventata troppo un circo e MM non voleva che fosse così. Anni dopo, Sauter divenne amministratore delegato della concessionaria Menton BMW di Reutlingen. Anche lì, non riuscì a tenere le mani lontane dal motorsport e celebrò notevoli successi con Alex Burgstaller e Jolanda Surer, tra gli altri.

Anche un altro nome è strettamente legato all'amore di Rudi Sauter per il motorsport: Michael Krumm è il figlio del suo migliore amico, suicidatosi in giovane età. Sauter si prese cura del ragazzo e ne sostenne la carriera al meglio delle sue possibilità. Sauter era felicissimo all'epoca: "E ora è campione del mondo", insieme a Lucas Luhr su una Nissan GT-R nel Campionato del Mondo GT1. Era presente ai festeggiamenti per il titolo.

Ma poi è dovuto andare in ospedale per un'importante operazione. Nel dicembre 2011, la sua colonna vertebrale è stata irrigidita con numerose viti. Sauter ha lottato contro la forza della malattia fino alla fine, ma ora il grande combattente si è dovuto arrendere. Sarà ricordato come la correttezza personificata.