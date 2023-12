Morreu Rudi Sauter: sempre a justiça personificada

De 1971 a 1978, Sauter foi responsável pela equipa Max Moritz de Reutlingen, que era não só uma das equipas mais rápidas da época com os seus Porsches, mas também uma das mais simpáticas.

Este último facto deve-se em grande parte a Sauter. Com um bom espírito desportivo, calma e desenvoltura, conduziu pilotos de alto nível como Reinhardt Stenzel, Helmut Kelleners, Derek Bell e Manfred Schurti através da azáfama das corridas - tanto dentro como fora da pista. Naqueles anos, o desporto profissional não era propriamente um desporto de escrúpulos. Sauter fez questão de se manter afastado das disputas "Kölsche Klüngel" entre as equipas rivais de Georg Loos e dos irmãos Kremer.

Em vez disso, tentou desempenhar "o papel de terceiro risonho" com os seus carros Jägermeister. O nativo de Urach recorda: "Como ficámos felizes quando lhes roubámos o generoso prémio monetário em Norisring, em 1977!"

A concorrência ripostou à sua maneira: quando Schurti estava a liderar novamente na mesma corrida, no ano seguinte, fizeram com que ele fosse retirado da corrida. Por causa de uma ligeira mancha de óleo que, segundo Sauter, "nem sequer era nossa".

Depois de ter concluído uma aprendizagem comercial e de ter estudado no concessionário Max Moritz, Sauter passou do serviço de peças para o diretor de vendas. Entretanto, dedicou-se a um modesto desporto motorizado privado, "slalom e corridas em aeródromos próximos com um VW Beetle e Fórmula Vee".

Seguiu-se a fundação e gestão da MM-Racing Team, e a apresentação no grande palco das corridas começou. As batalhas de corrida entre os carros MM cor de laranja e os muitos Porsches 934 e 935 desses anos são há muito lendárias.

Mas a retirada da equipa de baixo custo era quase inevitável. No final da época de 78, Sauter anunciou que a equipa estava de saída porque a cena se tinha tornado num circo demasiado grande e a MM não queria que fosse assim. Anos mais tarde, Sauter tornou-se diretor-geral do concessionário Menton BMW em Reutlingen. Mesmo aí, não conseguiu manter-se afastado dos desportos motorizados e celebrou sucessos notáveis com Alex Burgstaller e Jolanda Surer, entre outros.

Outro nome está também intimamente associado ao amor de Rudi Sauter pelos desportos motorizados: Michael Krumm é o filho do seu melhor amigo, que se suicidou numa idade precoce. Sauter tomou conta do rapaz e apoiou a sua carreira da melhor forma possível. Na altura, Sauter estava encantado: "E agora ele é campeão do mundo" - juntamente com Lucas Luhr num Nissan GT-R no Campeonato do Mundo de GT1. Ele estava lá para as celebrações do título.

Mas depois teve de ir para o hospital para uma grande operação. Em dezembro de 2011, a sua coluna vertebral foi endurecida com vários parafusos. Sauter lutou contra o poder da sua doença até ao fim, mas agora o grande lutador teve de desistir. Será recordado como a justiça personificada.