Le rapide Schurti et son photographe malchanceux

Les combats du chef du TÜV du Liechtenstein, qui exerçait à l'époque son activité professionnelle à plein temps, avec Bob Wollek, Toine Hezemans et John Fitzpatrick, faisaient partie des moments forts du championnat allemand de course automobile.

C'est à juste titre qu'il a fait partie de l'équipe d'usine Porsche pendant des années. Ce que l'on sait moins, c'est qu'en 1980, il a également participé de manière sporadique à la série BMW Procar, qui réunissait les plus grands noms de la discipline.

Pour notre livre sur la M1, il a raconté en détail son premier départ contre Piquet, Jones, Stuck, Reutemann et consorts : "Dès mon premier départ dans la série Procar en 1980 sur l'Avus, tout a très bien commencé".

Il s'est tout de suite retrouvé sur la première ligne ! Schurti poursuit : "Mais le jour de la course, ma M1 n'a d'abord plus voulu. Après la seconde de frayeur habituelle et beaucoup de bonnes paroles de la part des mécaniciens - à la dernière minute, elle a finalement démarré deux minutes avant le départ".

On peut imaginer la nervosité et la tension que cela représente pour toute l'équipe. "J'avais emmené un journaliste du Liechtenstein à Berlin. Comme il ne croyait plus à mon départ, il avait laissé son appareil photo et sa caméra dans le paddock. Son malheur, c'est qu'il n'a pas pu traverser la piste après le départ pour récupérer encore son matériel".

Schurti a gagné la course et se souvient avec compassion : "Le pauvre n'avait pas une seule photo de ce grand `moment' pour son journal".