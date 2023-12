Il veloce Schurti e il suo sfortunato fotografo

Le battaglie tra l'allora capo del TÜV a tempo pieno del Liechtenstein e piloti del calibro di Bob Wollek, Toine Hezemans e John Fitzpatrick sono state tra i momenti salienti del campionato tedesco di corse.

Giustamente, è stato anche membro del team Porsche per molti anni. Ciò che è meno noto è che nel 1980 ha gareggiato sporadicamente anche nella serie BMW Procar di classe superiore.

Per il nostro libro sulla M1, ha parlato in dettaglio della sua prima partenza contro Piquet, Jones, Stuck, Reutemann e altri: "La mia prima partenza nella serie Procar del 1980 con la Avus è andata molto bene".

Era subito in prima fila! Schurti continua: "Ma il giorno della gara, la mia M1 non voleva partire. Dopo il solito momento di sconcerto e le numerose pressioni da parte dei meccanici, è partita due minuti prima del via".

Si può immaginare quanto nervosismo e quanta tensione questo significhi per l'intero team. "Avevo portato con me a Berlino un giornalista del Liechtenstein. Non credendo più che sarei partito, aveva lasciato la sua macchina fotografica e la sua telecamera nel paddock. Sfortunatamente, non gli è stato permesso di attraversare la pista dopo la partenza per prendere la sua attrezzatura".

Schurti vinse la gara e la ricorda con compassione: "Quel poveretto non aveva nemmeno una foto del grande 'momento' per il suo giornale".