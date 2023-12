O veloz Schurti e o seu infeliz fotógrafo

Feliz aniversário de Natal: Manfred Schurti (nascido a 24 de dezembro de 1941) foi sempre considerado como um dos cinco homens mais rápidos no difícil de controlar Porsche 935 Grupo 5.

Coluna por Uwe Mahla - Automatic translation from German

As batalhas entre o então patrão a tempo inteiro da TÜV do Liechtenstein e os pilotos Bob Wollek, Toine Hezemans e John Fitzpatrick estiveram entre os pontos altos do Campeonato Alemão de Corridas.

Com toda a razão, foi também membro da equipa de trabalho da Porsche durante muitos anos. O que é menos conhecido é que ele também competiu esporadicamente na série BMW Procar de primeira classe em 1980.

Para o nosso livro sobre o M1, ele falou em pormenor sobre a sua primeira partida contra Piquet, Jones, Stuck, Reutemann e outros: "A minha primeira partida na série Procar de 1980 com o Avus correu muito bem."

Ficou logo na primeira fila! Schurti continua: "Mas no dia da corrida, o meu M1 não queria arrancar. Após o habitual momento de choque e muita persuasão por parte dos mecânicos, arrancou dois minutos antes da partida."

Podemos imaginar o nervosismo e a tensão que isso significa para toda a equipa. "Eu tinha levado comigo para Berlim um jornalista do Liechtenstein. Como ele já não acreditava que eu ia começar, deixou a máquina fotográfica e a câmara de filmar no paddock. Infelizmente para ele, não lhe foi permitido atravessar a pista depois da partida para ir buscar o seu equipamento."

Schurti ganhou a corrida e recorda o facto com compaixão: "O pobre homem não teve uma única fotografia do grande 'momento' para o seu jornal."