Coup: Nicki Thiim in vista del ritorno nel DTM nel 2024

Nicki Thiim torna nel DTM nel 2024! Il carismatico danese è il figlio dell'ex campione del DTM Kurt Thiim e ha lasciato la serie di corse nel 2022 dopo due weekend di gara senza successo con la T3 Motorsport, poiché la scuderia è fallita.

Come René Rast e i fratelli van der Linde Kelvin e Sheldon, Thiim è gestito da Dennos Rostek. Rostek ha lanciato la notizia bomba venerdì scorso, in occasione della festa di Natale, annunciando il programma DTM.

"Posso confermare che Nicki Thiim parteciperà al DTM nel 2024. Ulteriori dettagli come il costruttore, la vettura e il team saranno annunciati in seguito", ha dichiarato Rostek ai colleghi di Motorsport-Magazin.com. "Abbiamo concordato di mantenere la riservatezza a questo proposito con i responsabili, compresa l'ADAC come promotore".

È possibile che il programma venga pubblicato prima delle vacanze di Natale.

Inoltre, Thiim, che è stato confermato solo lunedì come pilota ufficiale Aston Martin per il 2024, non dovrebbe guidare per un team Aston Martin nel DTM. Si tratterebbe di una costellazione simile a quella del 2022, quando disputò due eventi per la scuderia Lamborghini di Dresda, che si lasciò alle spalle molta terra bruciata e un'enorme pila di fatture non pagate, oltre alla mancanza di successi.