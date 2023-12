Golpe: Nicki Thiim antes do regresso ao DTM em 2024

Surpresa: Nicki Thiim vai regressar ao DTM em 2024, mas o regresso do piloto da Aston Martin Works ao DTM será feito sem a marca britânica. Anúncio para breve.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Nicki Thiim regressa ao DTM em 2024! O carismático dinamarquês é filho do ex-campeão do DTM Kurt Thiim e deixou a série de corridas em 2022 após dois fins-de-semana de corridas sem sucesso com a T3 Motorsport, uma vez que a equipa de corridas faliu.

Tal como René Rast e os irmãos Kelvin e Sheldon van der Linde, Thiim é gerido por Dennos Rostek. Rostek lançou a bomba na passada sexta-feira na festa de Natal e anunciou o programa DTM.

"Posso confirmar que Nicki Thiim vai competir no DTM em 2024. Mais detalhes, como o fabricante, o carro e a equipa, serão anunciados mais tarde", disse Rostek aos nossos colegas do Motorsport-Magazin.com. "Concordámos em manter a confidencialidade a este respeito com os responsáveis, incluindo o ADAC como promotor".

É possível que o programa seja publicado antes das férias de Natal.

Além disso, Thiim, que só foi confirmado como piloto de trabalho da Aston Martin para 2024 na segunda-feira, não deverá conduzir para uma equipa Aston Martin no DTM. Seria uma constelação semelhante à de 2022, quando disputou duas provas pela equipa Lamborghini, sediada em Dresden, o que deixou para trás muita terra queimada e uma enorme pilha de contas por pagar, para além da falta de sucesso.