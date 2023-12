Disponible dès maintenant : l'annuaire DTM de la saison 2023

L'ouvrage de référence pour tous les fans de DTM : l'annuaire officiel du DTM 2023 est disponible dès maintenant. Les 224 pages au total racontent l'histoire d'une saison passionnante. On y trouve bien sûr la lutte pour le titre entre le nouveau champion Thomas Preining, l'as de la Lamborghini Mirko Bortolotti et le jeune Audi Ricardo Feller. Mais l'annuaire illustre également de manière impressionnante des moments comme le week-end de course sur le légendaire Norisring devant plus de 100 000 visiteurs ainsi que le retour du DTM après 21 ans sur le Sachsenring.

En plus de textes et d'articles de fond passionnants, plus de 500 photos prises par les meilleurs photographes de sport automobile allemands illustrent la saison DTM 2023. Les nombreuses nouveautés de la série de course populaire après la reprise de l'ADAC sont également décrites, tout comme le premier titre DTM du pilote Porsche Preining et de son équipe Manthey EMA ou les événements du programme-cadre attrayant. Les amateurs de statistiques y trouveront également leur compte : les résultats détaillés des 16 courses du championnat ainsi que les informations sur les pilotes et les équipes font de ce livre un ouvrage de référence indispensable et une lecture obligatoire pour tous les fans de DTM.

L'annuaire DTM 2023 est disponible en ligne sur GruppeC-Verlag.de (ISBN 978-3-948501-23-5) ou en librairie au prix de 40 euros.