Ora disponibile: l'annuario del DTM per la stagione 2023

Il libro di riferimento per tutti i fan del DTM: l'annuario ufficiale del DTM 2023 è ora disponibile. Le 224 pagine raccontano la storia di una stagione entusiasmante. Tra queste, naturalmente, l'avvincente lotta per il titolo tra il nuovo campione Thomas Preining, l'asso della Lamborghini Mirko Bortolotti e il giovane Audi Ricardo Feller. Ma anche momenti come il weekend di gara al leggendario Norisring davanti a oltre 100.000 spettatori e il ritorno del DTM dopo 21 anni al Sachsenring sono illustrati in modo impressionante nell'annuario.

Oltre a testi e resoconti appassionanti, più di 500 immagini dei migliori fotografi tedeschi di motorsport documentano la stagione DTM 2023. Vengono descritte le numerose innovazioni della popolare serie di corse dopo l'acquisizione da parte dell'ADAC, il primo titolo DTM del pilota Porsche Preining e del suo team Manthey EMA e gli eventi dell'interessante programma di supporto. Anche gli appassionati di statistica avranno pane per i loro denti: i risultati dettagliati di tutte le 16 gare del campionato e le informazioni sui piloti e sulle squadre rendono il libro un'opera di riferimento indispensabile e una lettura obbligata per tutti i fan del DTM.

L'Annuario DTM 2023 è disponibile online su GruppeC-Verlag.de (ISBN 978-3-948501-23-5) o in libreria al prezzo di 40 euro.