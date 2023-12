Já disponível: O anuário do DTM para a época de 2023

O livro de referência para todos os fãs do DTM: o Anuário oficial do DTM 2023 já está disponível. As 224 páginas contam a história de uma época emocionante. Naturalmente, isto inclui a emocionante luta pelo título entre o novo campeão Thomas Preining, o ás da Lamborghini Mirko Bortolotti e o jovem Ricardo Feller da Audi. Mas momentos como o fim de semana de corrida no lendário Norisring, perante mais de 100.000 espectadores, e o regresso do DTM ao Sachsenring, após 21 anos, também são ilustrados de forma impressionante no anuário.

Para além de textos empolgantes e reportagens de fundo, mais de 500 fotografias dos melhores fotógrafos de desporto automóvel da Alemanha documentam a época de 2023 do DTM. São descritas as numerosas inovações na popular série de corridas após a aquisição da ADAC, bem como o primeiro título do DTM para o piloto da Porsche Preining e a sua equipa Manthey EMA e os eventos do atrativo programa de apoio. Os adeptos das estatísticas também terão o que merecem: resultados detalhados de todas as 16 corridas do campeonato, bem como informações sobre os pilotos e equipas, fazem do livro uma obra de referência indispensável e uma leitura obrigatória para todos os fãs do DTM.

O DTM Yearbook 2023 está disponível online em GruppeC-Verlag.de (ISBN 978-3-948501-23-5) ou nas livrarias ao preço de 40 euros.